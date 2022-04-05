«Это и его ответственность». Орбана нужно заставить поехать в Бучу — посол Украины в Польше 5 апреля, 02:27 Цей матеріал також доступний українською Орбан также должен отвечать за преступления РФ в Украине — Дещица (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил убеждение, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нужно заставить посетить Бучу, чтобы показать преступления российских оккупантов.



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В эфире польского телеканала TVN24 дипломат заявил, что венгерский лидер также должен отвечать за преступления РФ в Украине.

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«Поддерживая Путина, пусть даже на словах, он становится соучастником этих преступлений», — убежден Дещица.

Накануне Орбан объявил о победе на парламентских выборах. Он вступит в должность в четвертый раз подряд.

«Мы одержали настолько большую победу, что вы можете увидеть ее с луны, и вы, безусловно, можете увидеть это из Брюсселя.

Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством соперников", — заявил венгерский премьер, перечислив венгерских левых, «бюрократов» в Брюсселе, международные СМИ «и президента Украины — у нас никогда не было столько оппонентов одновременно», — заявил он.



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