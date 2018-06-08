Орбан анонсировал масштабные изменения в конституции Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал масштабные изменения в конституции страны, сообщает Reuters.

По словам премьера, обсуждение изменений в конституцию 2011 года начнется в сентябре. Так как партия Орбана Фидес имеет большинство в парламенте (133 места из 199), проблем при утверждении изменений не ожидается.

"Осенью мы хотели бы начать ревизию конституции…и заполнить потенциальные пробелы новым содержанием", - сказал Орбан.

О каких изменениях идет речь, в данный момент не уточняется.

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Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получил 134 места в парламенте (позже Верховный суд аннулировал один мандат ФИДЕС из-за нарушений во время выборов).

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".

10 мая, после утверждения его кандидатуры в парламенте, Орбан объявил конец в стране эры либеральной демократии и начало эры христианской демократии.