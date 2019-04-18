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Опубликовано видео с места ДТП в Португалии, в котором погибло 28 человек

Сегодня, 01:29
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Опубликовано видео с места ДТП в Португалии, в котором погибло 28 человек - фото

REUTERS/Duarte Sa

ДТП произошло на Мадейре

Издание Mirror опубликовало видео с места ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибло 28 человек.

На видео видно спасателей, которые пытаются освободить людей из-под перевернутого автобуса.

Напомним, 17 апреля на португальском острове Мадейра перевернулся туристический автобус.

Мэр муниципалитета сообщил, что в результате аварии погибли 28 человек. Жертвами стали 11 мужчин и 17 женщин

Теги:   Мадейра Португалия ДТП

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