Опубликовано видео с места ДТП в Португалии, в котором погибло 28 человек
Сегодня, 01:29
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Издание Mirror опубликовало видео с места ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибло 28 человек.
На видео видно спасателей, которые пытаются освободить людей из-под перевернутого автобуса.
Напомним, 17 апреля на португальском острове Мадейра перевернулся туристический автобус.
Мэр муниципалитета сообщил, что в результате аварии погибли 28 человек. Жертвами стали 11 мужчин и 17 женщин