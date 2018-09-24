24 сентября 2018, понедельник

Опубликовано видео нападения на Марину Абрамович во Флоренции

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Мотивы нападавшего не известны

Мотивы нападавшего не известны

В Сети появилось видео нападения во Флоренции на художницу Марину Абрамович во время ее выставки в музее Рalazzo Strozzi.

На обнародованных кадрах видно как мужчина, который оказался 51-летним гражданином Чехии, подбежал к ней и ударил по голове портретом с ее же изображением.

После этого он был немедленно задержан охраной. Мотивы нападавшего на данное время не известны.

Художница серьезных травм не получила.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал во Флоренции на известную сербскую художницу Марину Абрамович.

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