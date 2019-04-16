Опубликовано видео изнутри горящего собора Парижской Богоматери Вчера, 02:49 4213 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer REUTERS/Philippe Wojazer

В интернете опубликовано видео, которое снято внутри горящего собора Парижской Богоматери.

На видео запечатлены пожарные, которые заходят в здание. Также видны искры, которые сыпятся сверху.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия. Он сообщил о начале сбора средств для восстановления здания.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.