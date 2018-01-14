Опубликовано видео из салона самолета, который едва не выкатился в море в Турции

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Пассажиры самолета не пострадали

Пассажиры самолета не пострадали

В YouTube опубликовали снятое очевидцами видео из салона самолета, который едва не упал в Черное море, выкатившись со взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон.

Как видно на видео, большинство пассажиров охватила паника.

Об инциденте стало известно в ночь на 14 января. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который прибыл из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта города Трабзон на северо-востоке Турции. Взлетная полоса расположена у берега Черного моря, в которое чуть не выкатился самолет.

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На борту находились 162 человека. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры были эвакуированы. Причины инцидента выясняются.

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