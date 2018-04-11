Опубликовано первое видео с места крушения военного самолета в Алжире

Количество погибших пока не известно

В Сети опубликовали видео, снятое на месте крушения в Алжире военного самолета.

Согласно имеющейся информации, речь идет о военно-транспортном Ил-76, на борту которого могли находиться десятки военнослужащих.

На видео видно, как с места крушения самолета поднимаются клубы черного дыма, в то время как вокруг работают сотрудники экстренных служб.

Причины крушения, как и количество погибших, пока не известны.

Ранее сообщалось, что в Алжире вскоре после взлета с базы Буфарик разбился военный самолет.