Опубликовано первое видео с места крушения военного самолета в Алжире

В Сети опубликовали видео, снятое на месте крушения в Алжире военного самолета.
Согласно имеющейся информации, речь идет о военно-транспортном Ил-76, на борту которого могли находиться десятки военнослужащих.
На видео видно, как с места крушения самолета поднимаются клубы черного дыма, в то время как вокруг работают сотрудники экстренных служб.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK— سبر (@Sabrnews) 11 апреля 2018 г.
Причины крушения, как и количество погибших, пока не известны.
Ранее сообщалось, что в Алжире вскоре после взлета с базы Буфарик разбился военный самолет.
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