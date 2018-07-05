Опрос зафиксировал рекордный уровень благожелательного отношения жителей Южной Кореи к КНДР

Уровень благожелательного отношения жителей Южной Кореи к КНДР вырос после переговоров руководства Пхеньяна с коллегами из Сеула и Вашингтона, пишет агентство Yonhap со ссылкой на опрос Азиатского института исследований политики.

Отмечается, что уровень благожелательного отношения к Северной Корее составил 4,71 пункта по шкале от 0 до 10. В то же время, аналогичный показатель по отношения к США составил 5,97 пункта, к Китаю - 4,16 пункта, к Японии - 3,55 пункта.

Опрос также зафиксировал рост доверия южнокорейцев к КНДР. В 2018 году этот показатель составил 54%, в то время как в 2013 году он находилось на уровне 10,7%.

Опрос прошел с 18 по 20 июня, в нем приняли участие 1000 человек.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953-м.

Читайте также:

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.