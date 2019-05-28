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Определился десятый претендент на должность Терезы Мэй

Сегодня, 02:38
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Определился десятый претендент на должность Терезы Мэй - фото

REUTERS/Kevin Coombs

Министр жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус заявил, что будет бороться за пост главы консерваторов и премьер-министра страны.

Об этом сообщает The Sun.

«Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения», — заявил Малтхаус.

Он отметил, что хочет «сменить политиков, которые раскололи партию».

Кит Малтхаус станет десятым претендентом на должность Терезы Мэй.

О своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили семь британских политиков.

Позже о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Теги:   Тереза Мэй Консервативная партия Великобритания

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