Оправданную в Пакистане христианку перевезли в безопасное место

В Пакистане проходили акции с требованием казнить девушку

Христианку Асию Биби, которая была приговорена к смертной казни в Пакистане, отпустили и перевезли в безопасное место.

Об этом сообщил ее адвокат Сайфил Мулук, пишет Радио Свобода.

Он отметил, что не знает, где именно находится девушка и ее семья.

Сотрудники службы безопасности заявили, что Биби перевезли в безопасное место в Исламабаде из-за опасности нападений на нее.

Асию Биби обвинили в оскорблении пророка Мухаммада. Девушка провела восемь лет под угрозой смертной казни. Верховный суд Пакистана отменил приговор судов низших инстанций. Это спровоцировало многочисленные акции исламистов, которые требовали казнить Биби.

Семья Асии Биби решила просить убежища в США, а адвокат вылетел в Италию из-за угроз.

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