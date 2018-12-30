Оппозиция Бангладеш требует проведения новых выборов, а правящая партия готовится праздновать победу Сегодня, 23:26 17 Цей матеріал також доступний українською Премьер Бангладеш Шейх Хасина

По предварительным подсчетам, партия действующего премьера Шейх Хасины - Лига Авами - получила 241 место в парламенте, насчитывающем 300 мест.

Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, лидер оппозиции Камаль Хосейн обратился в Избирательную комиссию с просьбой провести новые выборы под наблюдением нейтральной администрации "как можно скорее", поскольку результаты воскресных выборов были сфальсифицированы.

В Избирательной комиссии заявили, что получали сообщения о фальсификациях "со всех уголков страны", однако не сказали, повлияет ли это на результат голосования.

День выборов стал по-настоящему кровавым: по сообщениям полиции, в столкновениях погибли не менее 17 человек. Правящая партия отвергает обвинения в этих убийствах, настаивая, что ее представители также получили ранения в столкновениях.

Если партия Хасины снова победит, это будет ее третий срок подряд на посту премьера. Ее правление известно ускорением экономического роста и вместе с тем - нарушениями прав человека и подавлением оппозиции. Официальные результаты выборов будут обнародованы в понедельник.