Протест в Тбилиси: активисты ворвались на территорию парламента Грузии
Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии.
Как сообщает Грузия Online, вооруженные дубинками и щитами полицейские пытаются помешать штурму здания.
По данным издания Новости-Грузия, во внутренний двор парламента прорвались около сотни человек.
Министр внутренних дел Георгий Гахария, прибывший в парламент, назвал происходящее «штурмом государственных институций».
«То, что здесь происходит, называется штурмом государственных институций», — заявил Гахария Общественному телевидению.
Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за
Они выдвинули ультиматум правящей партии — в течение часа уволить трех высокопоставленных чиновников. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.
Недовольство общественности вызвал тот факт, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, в качестве ведущего сессии Межпарламентской ассамблеи православия, устроился в кресло главы парламента Грузии.
Российской делегации пришлось спешно покинуть Грузию.