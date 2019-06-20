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Протест в Тбилиси: активисты ворвались на территорию парламента Грузии

Вчера, 21:24
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Протест в Тбилиси: активисты ворвались на территорию парламента Грузии - фото

David Kiziria/Facebook

Митингующие штурмуют здание парламента

Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии.

Как сообщает Грузия Online, вооруженные дубинками и щитами полицейские пытаются помешать штурму здания. Пока против них не было использовано никаких силовых методов.

По данным издания Новости-Грузия, во внутренний двор парламента прорвались около сотни человек.

Министр внутренних дел Георгий Гахария, прибывший в парламент, назвал происходящее «штурмом государственных институций».

«То, что здесь происходит, называется штурмом государственных институций», — заявил Гахария Общественному телевидению.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Они выдвинули ультиматум правящей партии — в течение часа уволить трех высокопоставленных чиновников. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, в качестве ведущего сессии Межпарламентской ассамблеи православия, устроился в кресло главы парламента Грузии.

Российской делегации пришлось спешно покинуть Грузию.

Теги:   Грузия Тбилиси

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