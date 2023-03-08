Белорусский оппозиционер Вячорка: Режим конфисковал и выставил на аукцион квартиру Тихановских. Но ее никто не купил 8 марта, 19:17 Светлана Тихановская с портретом своего мужа Сергея (Фото:Святлана Ціханоўская / Facebook)

Режим Александра Лукашенко пытается оказывать давление на лидера оппозиции Светлану Тихановскую, в том числе увеличивая срок ее мужу Сергею и конфискуя их жилье. Но все безуспешно, сказал в эфире Radio NV советник Тихановской Франак Вячорка.



Против Светланы Тихановской ведется массированная психологическая кампания, и заочный приговор ей — 15 лет колонии — стал лишь ее частью, полагает Вячорка.

«Они пробуют оказывать давление на ее мужа, который сейчас сидит, ему добавили еще полтора года заключения в дополнение к 18 годам, которые он уже получил до этого. Они распускают слухи, что он вообще скончался, и адвокату нужно было пойти в СИЗО, чтобы убедиться, что все с ним хорошо. Они вошли в квартиру Тихановских, конфисковали и выставили на аукцион эту квартиру. Но аукцион не состоялся, потому что никто эту квартиру не купил. Это тоже акт солидарности — никто не хотел покупать украденную режимом квартиру», — рассказал он.

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Таким образом, по его мнению, Тихановскую пытаются сломать, чтобы она не выступала на публичных международных форумах, но это режиму не удается.

6 марта в Беларуси экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам колонии, а оппозиционера Павла Латушко — к 18 годам. Оппозиционеры признаны виновными в «заговоре», совершенном с целью «захвата» государственной власти неконституционным путем, создании «экстремистского формирования» и руководстве таким формированием и пр.

Тихановская заявила, что оппозиция продолжит делать все возможное, «чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам».