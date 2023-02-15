Немецкая оппозиция призвала правительство увеличить бюджет на поставку боеприпасов Украине 15 февраля, 18:54 Хеннинг Отте (Фото:Henning Otte / Facebook)

Эксперт по обороне оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Хеннинг Отте призвал федеральное правительство увеличить бюджет для наращивания поставок Украине боеприпасов.

Об этом сообщает Bild.

«Это необходимо, потому что боеприпасы не могут быть профинансированы из спецфонда Бундесвера, который составляет 100 млрд евро», — заявил политик ХДС.

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Представитель оппозиции отметил, что «Германия должна взять на себя четкие обязательства».

«Нынешний федеральный бюджет заморожен и еще не адаптирован к ситуации. Здесь должно действовать федеральное правительство», — добавил Отте.

15 февраля вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что Германия «немного опоздала» с поставкой боевых танков в Украину.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.



Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.



По данным немецких СМИ, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 в Украину.

Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года.