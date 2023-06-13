«Кто угодно, только не я». Российский оппозиционер Ходорковский объяснил, почему не будет выступать в украинских СМИ 13 июня, 10:11 Михаил Ходорковский (Фото:REUTERS/Tobias Schlie)

Оппозиционный российский политик и бизнесмен, основатель Антивоенного комитета России, Михаил Ходорковский заявил, что не будет выступать в украинских СМИ. Он отметил, что на фоне войны РФ против Украины ему как россиянину «нечего сказать».

Свое заявление российский оппозиционер озвучил в понедельник, 12 июня, во время первого круглого стола форума СловоНово в Тель-Авиве.



«Я на украинских средствах массовой информации выступать не буду. Просто потому, что мне нечего им сказать. Если им надо сейчас что-то сказать, пусть говорят сами украинцы, американцы, британцы, немцы. Кто угодно, только не я», — сказал Ходорковский.

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Он намекнул, что перед тем, как будет иметь возможность выступать в украинских СМИ, РФ должна пройти длительный процесс денацификации.

«У меня сейчас такой возможности нет. И, к сожалению, может так случиться, что она и не скоро появится. И доживем ли мы до того момента, когда она появится. Потому что если мы посмотрим назад, что происходило с немецким обществом, то в условиях даже оккупации, специальных школьных программ — на что мы в России рассчитывать не можем — процесс денацификации шел минимум 20 лет. А некоторые мои друзья в Германии говорят, что и 30, и 40», — отметил Ходорковский.