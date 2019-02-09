Оппозиционная партия не будет выдвигать принцессу Таиланда в премьеры Сегодня, 11:54 186 Цей матеріал також доступний українською EPA Убол Ратана не выдвигается на пост премьера EPA

Оппозиционная таиландская партия "Тхаи Ракса Чаат" отказалась от выдвижения принцессы Убол Ратаны на пост премьер-министра Таиланда из-за уважения к монарху.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на тайские СМИ.

"Тхаи Ракса Чаат" будет действовать в соответствии с королевским указом", - заявил представитель партии.

Напомним, что 67-летняя принцесса Таиланда Убол Ратана была выдвинута в качестве кандидата в премьер-министры от партии, связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватой.

Для тайской монархии, крайне популярной в народе, это беспрецедентный шаг – еще никогда члены монаршей семьи не принимали прямого участия в политике.

Выборы в Таиланде должны состояться 24 марта.