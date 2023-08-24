Крушение самолета Пригожина: ни одно из тел погибших пока не опознано, они сильно обгорели — росСМИ 24 августа, 15:51 Сотрудники российского МЧС работают на месте крушения самолета, в котором, вероятно, находился Евгений Пригожин (Фото:Marina Lystseva/Reuters)

Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в РФ 23 августа пока не опознано.

Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

По данным собеседников российских пропагандистов, тела сильно обгорели. Кроме того, многие части тел были оторваны во время крушения.

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Биологический материал погибших отправили в Москву на генетическую экспертизу.

Сообщения о том, что опознаны тела Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина не соответствуют действительности.

Также стало известно, что по делу о крушении самолета главаря вагнеровцев допросят пилота частных джетов Артема Степанова. Он находится под санкциями США за связи с Пригожиным.

Следствия считает, что Степанов мог иметь доступ к самолету Embraer накануне вылета. Его брат сообщил, что последнюю неделю пилот находится в отпуске на Камчатке, хотя «с ним уже связались, кому надо».

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».