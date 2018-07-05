Еще одно отравление Новичком вблизи Солсбери. Что говорят в правительстве Великобритании

Полиция подтвердила использование нервно-паралитического вещества во время нового отравления вблизи Солсбери. Результаты исследования пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун, сообщил глава Контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

При отравлении пострадали 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс из города Эймсбери. Оба являются гражданами Великобритании.

"После первичной оценки ситуации считалось, что пара принимала наркотики с потенциально инфицированной партии, однако в понедельник, 2 июля, образцы обоих пациентов передали в лабораторию. Причиной стали опасения по поводу симптомов. После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить: мужчина и женщина подверглись воздействию нервного агента Новичок. Образец идентифицировали - тот самый, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сообщил Басу.

Британское правительство не проводит параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями

В британском правительстве отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями, но внимательно отслеживают ситуацию. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Джеймс Слак сообщил, что министры постоянно получают обновленную информацию об инциденте.

Накануне правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела заседание по отравлению в графстве Уилтшир. К инциденту отнеслись максимально серйозно. Эймсбери находится в 13 километрах от Солсбери, где бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

В начале марта бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Их отравили нервным агентом эпохи Холодной войны. Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку задействованное нервно-паралитическое вещество была разработано в Советском Союзе.

В Москве обвинения отрицают. В течение нескольких недель британские службы исследовали места, где находились Скрипали в день отравления, ведь там могли остаться частицы нервно-паралитического вещества. Впоследствии правительства более 20 стран объявили, что высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипалей. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из больницы. Его дочь Юлю выписали раньше 9 апреля. Полиция продолжает расследование инцидента.

Пока неизвестно, как Новичок мог повлиять на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств о посещении пострадавшими мест, подвергшихся дезактивации после отравления Скрипалей в Солсбери.