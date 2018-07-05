Операция по спасению футбольной команды в пещере Таиланда: спасатели готовятся к сильным дождям

В Таиланде спасатели борются с погодой, чтобы освободить 12 детей с подростковой футбольной команды и их тренера, которые оказались в ловушке в затопленной пещере Кхао Луанг.

Ожидается, что за считанные дни в регионе начнутся сильные дожди, что может привести к увеличению уровня воды в той области пещеры, где находятся дети, сообщает ВВС Украина.

Министр внутренних дел Анапонг Пяинда отметил необходимость срочной эвакуации, добавив, что дождь прогнозируется "в ближайшие несколько дней".

Сейчас из пещер постоянно выкачивают воду, чтобы уменьшить риск затопления. Начиная с четверга, из пещеры выкачали более 128 миллионов литров воды.

Если сухая погода продержится дольше, есть вероятность, что группа сможет выйти пешком из пещеры и детям не придется нырять.

Путь от входа пещеры до места, где сидят дети, пока занимает 11 часов - 6 часов туда и 5 часов назад.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер.

Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечается, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Если ждать, пока вода сама уйдет, то группе придется оставаться в пещере еще несколько месяцев. В этот период им будут постоянно поставлять еду и помощь.