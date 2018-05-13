Операция изоляция. Как Катар обернул себе во благо год арабской блокады

Почти год назад, в июне 2017-го, Катар оказался в экономической, дипломатической и транспортной блокаде со стороны своих самых близких соседей - Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ. Однако официальная Доха использовала эту проблему как мощный стимул для собственной цели – политической и культурной перезагрузки ради укрепления своей роли в регионе и мире, пишет британская газета The Guardian.

НВ предлагает полный перевод ее материала.

Большую часть прошлого года город-государство Катар, самый богатый полуостров на планете, ощущал на себе действие [экономического] закона непреднамеренных последствий. Толчок этому был дан в июне прошлого года, когда самые близкие соседи Катара - Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ - накалили тлевшее недовольство ролью этой страны Персидского залива в регионе, введя полную блокаду Катара с воздуха и с суши.

Политика не пощадила даже верблюдов: 12 тыс. катарских животных были принудительно возвращены на родину

В одночасье рейсы самолетов и грузовых судов, направлявшихся в Катар, были изменены, дипломатические связи оборваны, а единственная сухопутная граница Катара с Саудовской Аравией - закрыта. Политика не пощадила даже верблюдов: 12 тыс. катарских животных были принудительно возвращены на родину.

Заявленной целью блокады, последовавшей за 10-дневным ультиматумом из 13 маловыполнимых требований, стал протест против того, что было названо исключительной ролью Катара в "финансировании терроризма" (эту линию Саудовской Аравии целиком "проглотил" и ретвитнул Дональд Трамп). Политически это казалось скорее попыткой унизить и "приструнить" эмират. Однако в данном случае получилось нечто скорее противоположное таким ожиданиям.

Сильнее денег и нефти

Устойчивость страны к ультиматуму, который не смог поколебать позиции правящей в Катаре династии аль-Тани, предоставила этой семье возможность опереться на тезис "мы против мира". Среди 313 тыс. коренных жителей Катара (общее население страны составляет 2,6 млн человек) возник целый культ личности вокруг моложавого эмира, шейха Тамима, чей идеализированный портрет теперь взирает через Персидский залив со стен стальных и стеклянных небоскребов Дохи и встречается почти повсеместно, когда мчишься на внедорожнике по шестиполосной столичной набережной Корниш.

Шейх Тамим, правящий эмир Катара, переориентирует страну на ценности Запада / Фото ЕРА

Изоляция, по-видимому, также сработала как катализатор долгосрочной концепции развития Катара. Одна из внутренних ироний богатейшего государства на Земле по уровню ВВП на душу населения до сих пор заключалась в том, что с момента обнаружения и использования в Катаре обширных запасов природного газа у этой страны было мало внутренних причин, чтобы стимулировать новации.

Не секрет, что мы богатое общество и, возможно, никому даже нет нужды работать

Цель, заявленная аль-Тани, заключалась в создании диверсифицированной наукоемкой экономики, которая бы опиралась не только на запасы нефти и газа. Как пояснила The Guardian в редком интервью шейха Хинд Хамад Аль Тани, младшая сестра правящего эмира, деньги – как и стимулирующие капитальные проекты вроде Кубка мира по футболу 2022 года - лишь отчасти решают эту проблему недостатка квалифицированных кадров.

"Не секрет, что мы богатое общество и, возможно, никому даже нет нужды работать, - сказала она. – Но зная, что вы можете внести собственный вклад в развитие своей страны и помочь ей стать еще более выдающейся, - это то, чем каждый гордится. Блокада, как ни что иное, помогла этому. Мы видим [в ней] хорошую возможность стать самодостаточными".

Интеллектуальная столица

Родители шейхи Хинд были первыми, кто выразил, озвучил современные устремления Катара относительно формирования нации. В то время как ее отец развивал партнерство с Ираном, который бы мог осваивать месторождения природного газа, ее мать, шейха Моза, учредила многомиллиардный Фонд Катара, чтобы преобразовать систему образования, в особенности для женщин. 34-летняя Шейха Хинд, мать пятерых детей, была одной из первых, кто воспользовался катарским Городом образования, и в течение последних трех лет работает исполнительным директором Фонда Катара.

Шейха Моза учредила многомиллиардный Фонд Катара, чтобы преобразовать систему образования, в особенности для женщин

С балконов его офиса видно стеклянные и мраморные свидетельства этих амбиций в виде футуристических кампусов вокруг, где разместилась добрая дюжина "партнерских университетов". Каждый из них уговорили присутствовать здесь из-за узкой специализации в тех областях, которые нужны Катару для наращивания своего потенциала: Джорджтаунский университет – из-за его программ в сфере госуправления, Техасский университет A&M - в области инженерии и т.д.

Новейшее дополнение к Городу образования – великолепная Национальная библиотека Катара, спроектированная голландским архитектором Ремом Колхасом. Это огромное гостеприимное здание, в котором ряды книжных стеллажей поднимаются вокруг центральной зоны, включающую открытый театр и кафе, словно террасы заснеженных склонов.

До открытия библиотеки в Дохе Персидский залив не мог похвастаться такими учреждениями / Фото Hans Werlemann / oma.eu

Ранее в Персидском заливе не было библиотечной традиции, поэтому Колхас задумал создать пространство, понятное с первого взгляда. 51 тыс. катарцев уже записались в библиотеку, особенной популярностью пользуется ее детский раздел. Через несколько месяцев после открытия каждую из 150 тыс. книг библиотеки брали хотя бы один раз.

Наряду с этими серебряными террасами книг в подземном уровне, который выполнен из иранского мрамора и похож на раскопки катакомб, библиотека разместила коллекцию редких арабских манускриптов и образцов каллиграфии, выкупленных за огромные деньги. Эта коллекция была собрана в духе того же жадного поглощения, с которым династия аль-Тани тратила свои миллиарды, чтобы наполнить Музей исламского искусства, построенный архитектором Бэй Юймином, и утвердить Доху как современную интеллектуальную столицу арабского мира.

Позже в этом году откроется новый Национальный музей, добавив еще одно измерение к этим амбициям. Он имеет форму гигантских пересекающихся дисков и спроектирован архитектором Жаном Нувелем.

Аль-Джазира – "заноза" арабского мира

За всем этим угадывается откровенный призыв: "Посмотрите на нас!", но также и месседж о том, что Катар намерен "колонизировать" не только экономическое, а и культурное пространство.

Аль-Тани регулярно попадают в заголовки, вкладывая несметные деньги в такие знаковые объекты как Empire State Building (небоскреб в Нью-Йорке), Harrods (крупнейший универмаг в Лондоне) и Shard (небоскреб в Лондоне), и нарочито тратятся на самые дорогие картины ($ 250 млн за Игроков в карты Поля Сезана) и футболистов ($ 262 млн за суперзвезду Неймара во французский ПСЖ, которым владеет Катар). Но они также давно поняли, что властью обладает тот, кто контролирует историю.

Закрытие телеканала Аль-Джазира было одним из требований соседей Катара накануне блокады / Фото ЕРА

Этот принцип был впервые опробован 22 года назад, когда тогдашний эмир основал и начал финансировать арабскую телекомпанию Аль-Джазира. Жесткая журналистская подача, с которой телекомпания освещала внутреннюю политику других арабских стран (при относительно мягких акцентах материалов о Катаре), лежит в основе нынешней вражды и блокады. Одним из 13 требований ультиматума четырех стран, объявивших блокаду, было отключение вещателя.

Возмущение репортажами и редакционной политикой Аль-Джазиры, подстрекаемое Саудовской Аравией, усилилось во время арабской весны, когда телеканал (вместе с правящей династией Дохи) оказал поддержку народным восстаниям, а не действующим властям. Такую позицию сочли частью более широкой модели, в рамках которой Катар стремится укреплять власть дома и одновременно разжигать разногласия за рубежом, чтобы в нем нуждались все: поддерживая торговые и дипломатические связи с Израилем и открыто финансируя ХАМАС; размещая у себя крупную американскую авиабазу Аль-Удейд и в то же время оказывая поддержку исламистским Братьям-мусульманам; предлагая быть посредником в мирных переговорах по Сирии и предоставляя убежище лицам, связанным с Аль-Каидой.

Представьте, что [другие страны] потребовали бы от Британии закрыть ВВС – вас бы это шокировало

Для критиков Катара Аль-Джазира стала символом лицемерия такого самопровозглашенного радикализма. В то время как в Дохе телеканал является скорее эмблемой независимости и суверенитета. Как говорит шейха Хинд: "Представьте, что [другие страны] потребовали бы от Британии закрыть ВВС – вас бы это шокировало".

Она приводит веский аргумент в пользу эффекта либерализации, который оказал телеканал: "Я думаю, когда мы говорим, каким хотим видеть наш регион, Аль-Джазира является важнейшей частью этого посыла. Возможно, многие люди недовольны вещами, на которые [журналисты телеканала] пролили свет, но, если вы хотите построить гражданское общество и позволить людям думать самим и мыслить критически, любая история должна быть озвучена".

Уроки свободы

Очевидное усилие встроить этот дух журналистских расследований глубже в катарское общество проросло корнями в местном филиале Медильской школы журналистики американского Северо-Западного университета, который расположен в Городе образования.

Декан этого университета в Катаре Эверетт Деннис, выдающийся аналитик в сфере масс-медиа и их влияния на растущее гражданское общество в странах бывшего соцлагеря и США, по приезде в Катар готовился к жесткой борьбе с цензурой. Однако, по его словам, в Дохе он не встретил "ни единой попытки вмешательства в то, что именно мы преподаем и как мы это делаем - здесь обсуждается весь спектр социальных вопросов, которые бы точно так же могли быть предметом дискуссий в американском кампусе".

Шейха Хинд является исполнительным директором Фонда Катара / Фото ЕРА

Поначалу он столкнулся с некоторым нежеланием студентов оспаривать авторитет властей, однако оно быстро рассеялось. Деннис предполагает, что в Катаре начали ценить преимущества свободы СМИ (несмотря на то, что с 2016 года власти заблокировали Doha News - интернет-портал, который предлагал более критичную информацию об их действиях).

По мнению декана, уроки выносят обе стороны. К примеру, университет учредил первую систему аккредитации прессы, а лоббирование со стороны выпускников [журналистской] программы совпало с созданием первого государственного информационного офиса, функционирующего должным образом. Тот самый дух критических исследований, уверен Деннис, также вынуждает правящую династию и правительство Катара отвечать на обеспокоенность мирового сообщества, в частности относительно постыдных условий работы мигрантов в Катаре на объектах футбольного Чемпионата мира. В частности, Катар отреагировал на эти вопросы, введя минимальную зарплату [для мигрантов], новую политику предоставления жилья и страхования, которые с одобрением восприняли специалисты Международной организации труда ООН.

Пока Саудовская Аравия гордится тем, что женщины получили право водить автомобили, шейха Хинд может указать на то, что девушки составляют большинство студентов Города образования

По мнению декана, блокада дала новый стимул такой прозрачности. В то время как для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ стало незаконным даже ставить под вопрос или критиковать саму идею блокады, Катар отменяет визовые ограничения и пытается позиционировать себя как колыбель свободы слова. И пока Саудовская Аравия гордится тем, что женщины здесь, наконец-то, получили право водить автомобили, шейха Хинд может указать на то, что девушки составляют большую часть студентов во всех отделениях Города образования, включая инженерные специальности.

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В таком случае, может быть катарская правящая семья втайне благодарна за блокаду, обострившую этот культурный разрыв между официальной Дохой и ее соседями-ваххабитами?

"Я не буду врать вам и говорить, что блокада нам нипочем, - говорит шейха Хинд. – Абсолютно нет. У нас есть студенты, на которых она сказалась наихудшим образом – целые семьи оказались разлучены. Ситуация, в которой мы находимся, печальна".

Как и многие другие катарцы, с которыми пообщалась The Guardian, шейха надеется на скорое разрешение конфликта. В то же время, отмечает она, необходимый стране толчок к самодостаточности сейчас ощущается как никогда. Цель не изменилась, говорит Хинд Хамад Аль Тани, "однако теперь мы бежим к ней, а не просто идем".