«А тела все несли и несли…» История самой кровавой спецоперации полиции против преступников в Рио — BBC 31 октября, 21:18 После самого смертоносного полицейского рейда в истории города десятки тел выложили на площади в Пенье, на севере Рио-де-Жанейро (Фото: Bruno Itan)

Фотограф, наблюдавший за последствиями крупной полицейской операции в Рио-де-Жанейро, рассказал BBC о том, свидетелем чего он стал, пишут Ванесса Бушшлютер и Руте Пина.

«Тіла все несли і несли: 25, 30, 35, 40, 45…» — розповів Бразильській службі BBC Бруно Ітан.

Серед них були й тіла поліцейських.

За його словами, одне з тіл було обезголовлене, інші були сильно понівечені. Він каже, що багато з них мали ножові поранення.

Під час операції проти злочинного угруповання, що відбулася у вівторок, вбили понад 120 осіб. Ця операція стала найкривавішою в історії бразильського мегаполіса.

Під час операції заарештували понад 100 осіб

Бруно Ітан розповів ВВС, що дізнався про рейд рано-вранці у вівторок від мешканців району Алемау, які надіслали йому повідомлення про перестрілку.

Фотограф вирушив до лікарні Жетуліу Варгаса, куди почали надходити тіла.

Ітан каже, що поліція не пускала представників преси до району Пенья, де тривала операція.

«Поліцейські стали стіною і заявили: „Преса далі не йде“», — каже він.

Але Ітан, який виріс у цьому районі, стверджує, що йому вдалося проникнути в зону оточення і залишатися там до наступного ранку.

Він розповів, що ввечері у вівторок місцеві жителі почали прочісувати схил пагорба, який відділяє район Пенья від сусіднього Алемау, у пошуках родичів, зниклих після поліцейського рейду.

Люди шукають своїх зниклих родичів

Жителі району Пенья приносили знайдені тіла на площу, і фотографії Ітана зафіксували реакцію людей.

«Уся ця жорстокість сильно на мене вплинула: горе родин, матері, що непритомніють, вагітні дружини, сльози, обурені батьки», — згадує фотограф.

У Пеньї панував шок, коли місцеві жителі почали знаходити дедалі більше тіл на прилеглому схилі пагорба

Губернатор штату Ріо-де-Жанейро заявив, що масштабна поліцейська операція, у якій брали участь близько 2500 співробітників сил безпеки, була спрямована на те, щоб зупинити розширення території впливу злочинного угруповання Comando Vermelho («Червоне командування»).

Спочатку уряд штату Ріо повідомив, що під час операції вбили «60 підозрюваних і чотирьох поліцейських».

Пізніше повідомили, що, за попередніми даними, кількість убитих «підозрюваних» становить 117 осіб.

Державна юридична служба штату Ріо-де-Жанейро, що надає допомогу малозабезпеченим, оцінила загальну кількість жертв у 132 особи.

За даними дослідників, «Червоне командування» — єдине злочинне угруповання, якому останніми роками вдалося розширити свою територію в штаті Ріо-де-Жанейро.

Це угруповання вважають однією з двох найбільших кримінальних організацій у країні поряд із «Першою столичною командою» (PCC). Його історія почалася понад 50 років тому.

За словами бразильського журналіста Рафаела Соареса, який багато років висвітлює кримінальну ситуацію в Ріо, «Червоне командування» діє «як франшиза». Місцеві кримінальні авторитети вступають до угруповання і стають «діловими партнерами».

Група спеціалізується на торгівлі наркотиками, але також займається контрабандою зброї, золота, палива, алкоголю та тютюну.

Влада стверджує, що члени банди добре озброєні, і, за словами поліції, під час рейду вони були атаковані дронами, начиненими вибухівкою.

Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро назвав членів «Червоного командування» «наркотерористами», а чотирьох загиблих поліцейських — героями.

Однак кількість загиблих під час операції викликала критику. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що воно «нажахане» тим, що сталося.

На пресконференції у середу губернатор Кастро заступився за поліцейських.

«Ми не збиралися нікого вбивати. Ми хотіли затримати їх усіх живими», — сказав він і додав, що ескалація конфлікту сталася через реакцію підозрюваних.

«Це стало наслідком їхньої атаки у відповідь і непропорційного застосування сили з боку цих злочинців», — зазначив він.

Губернатор також заявив про «маніпуляції» з тілами, які місцеві жителі виставили в районі Пенья. Він написав у соцмережі X, що з деяких тіл убитих зняли камуфляжну форму, яку вони, за його словами, носили, «щоб перекласти провину на поліцію».

Представник цивільної поліції Ріо Феліпе Курі також повідомив, що з тіл зняли «камуфляжний одяг, бронежилети й зброю». Він продемонстрував відеозапис, на якому, як виглядає, видно людину, що зриває камуфляж із тіла.

Суддя Верховного суду Александр де Мораес викликав Кастро на слухання в понеділок. Під час нього губернатор має детально відзвітувати про дії поліції.

У підготовці матеріалу брала участь Керол Кастро, кореспондентка Бразильської служби BBC у Ріо-де-Жанейро