Рак легких и мучительная смерть. В Сети рассказали, что теперь с военными РФ, которые лезли в Суджу по газопроводу

Курская область РФ, российские военнослужащие, которые пытались пробраться к Судже через газопровод (Фото: Два Майора / Telegram)

Российских вояк, которые воспользовались частью газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы пробраться в Суджу и попытаться проникнуть в тыл ВСУ, власти РФ «кинули» с выплатами и наградами, а также обрекли на мучительную смерть.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, обратив внимание на публикацию российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой в Telegram.

По словам так называемой «военкорши», российским военным, участвовавших в операции Поток, власти РФ выплатили по 100 тысяч рублей и не предоставили им никаких наград. По ее словам, российские военные прошли внутри трубы 15 километров 750 метров, и еще шесть дней жили в ней.

«100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз „острый бронхит средней степени тяжести“, кинули как собакам 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот „псевдобронхит“ перешел в рак легких, в тромбоэмболию», — посетовала пропагандистка.

Она также сообщила, что заболевания «либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелая». А значит — выплаты эти вояки получить не могут.

Комментируя слова «военкорши», Казанский отметил, что такая история является совершенно предсказуемой и характерной для «русского мира».

«Ну че, классно повоевали за [российского диктатора Владимира] Путина. Он отблагодарил, как мог», — отметил Казанский.

Утром 8 марта российская армия совершила попытку забросить группу солдат в тыл ВСУ в Курской области РФ по трубе не эксплуатируемого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. О точных потерях россиян не сообщалось, но в Генштабе ВСУ указывали, что в Судже российские спецназовцы, которые переместились по газопроводу, понесли большие потери.

«…Сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие», — сообщали в Генштабе ВСУ.

15 марта аналитики DeepState констатировали, что армия страны-агрессора РФ заняла город Суджа и деревню Рубанщина в Курской области.

Позднее СМИ сообщали, что военная операция РФ на Курщине обернулась трагическими последствиями для тех, кто в ней участвовал. У выживших вояк диагностированы серьезные проблемы с легкими.

«Это состояние, как при тяжелой форме COVID. Мы не знаем, как их лечить», — цитировало издание Bild одного из врачей.

Основная версия — тяжелое отравление метаном. Фактически, российские военные, пытавшиеся выйти в тыл ВСУ в Курской области, оказались в газовой ловушке.