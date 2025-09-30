Операция ГУР: в России ликвидировали подполковника и еще двух росгвардейцев, опубликовано видео
Операция была осуществлена во время движения вражеской группы на полигон (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)
На территории страны-агрессора России в Ставропольском крае ликвидирован подполковник Росгвардии и еще двое военнослужащих.
Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
«В результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы три „росгвардейца“ на территории государства-агрессора — вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края», — говорится в описании к опубликованному видео.
В разведке уточнили, что операция была проведена 27 сентября.
«Уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения Авангард, а также помощник и водитель главаря рашистов», — рассказали в ГУР, добавив, что группа двигалась на полигон, но так и не доехала.
29 сентября в ССО ВСУ сообщили об успешной операции на территории РФ, которая была совершена бойцами ССО и ГУР.
В результате действий спецназовцев были уничтожены трое российских военнослужащих и их транспорт.