В Чехии заявили, что РФ могла отомстить ее полицейским, которые работали в Днепре

В чешской полиции заявили, что преждевременный отчет их словацких коллег мог поставить под угрозу полицейских из Чехии, которые задерживали в Днепре украинца, подозреваемого в угрозах взрывами.

Об этом сказал спикер чешской полицейской президиума Йозеф Боцан, сообщает Aktuálně.cz.

Ранее в чешской полиции рассказывали о совместной со Словакией и Украиной операции по задержанию украинца, которого подозревают в рассылке писем с угрозами устроить взрывы в школах Словакии и Чехии.

Реклама

Тогда сообщалось, что словацкие коллеги опубликовали свое сообщение об этой операции без согласования с чешской полицией и, кроме того, замалчивали российский след главного подозреваемого.

Теперь же в Чехии заявили, что преждевременное сообщение словацкой полиции могло поставить под угрозу безопасность правоохранителей, которые реализовали операцию.

«Информация была обнародована в то время, когда полицейские группы еще находились в Днепре. На месте еще продолжалась работа, и это было нетактично, особенно с учетом безопасности всех присутствующих на месте, которое расположено не очень далеко ни от России, ни от линии фронта», — сказал Боцан.

Он считает, что РФ могла нанести удар по полицейским ракетой или дроном. Источник издания Respekt рассказал, что между Чехией и Словакией была договоренность публиковать информацию об операции только тогда, когда полицейские вернутся из Украины.

Координатор операции от Евроюста Павел Земан незадолго до обнародования словацкого сообщения призвал не делать этого.

«Но через несколько часов после письма Земана, в котором он всех об этом информировал, словаки сделали прямо противоположное. Кроме того, они опустили самое важное — российский след», — отметил источник Respekt.