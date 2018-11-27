ООН: Выбросы парниковых газов достигли рекордного уровня

В ООН обнародовали доклад о разрыве в уровнях выбросов

Разрыв между нынешними объемами выбросов парниковых газов и уровнем, необходимым для сдерживания повышения глобальных температур в течении текущего столетия на уровне до 2°С, продолжает увеличиваться.

В докладе программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) указывается, что уровень выбросов парниковых газов в 2030 году может на 13-15 млрд тонн превысить показатель, необходимый для поддержания глобального потепления на уровне 2°С, передает Reuters.

Девятый ежегодный доклад ЮНЕП О разрыве в уровнях выбросов обнародован за несколько дней до начала конференции по климату ООН в Польше, которая состоится с 2 по 14 декабря. На переговорах будет представлен "свод правил" ​​о том, как реализовать Парижское соглашение по климату 2015 года о сдерживании роста средней температуры в мире на уровне 1,5-2°C.

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ЮНЕП сообщила, что ежегодные выбросы парниковых газов достигли рекордного уровня в 53,5 млрд тонн в 2017 году после трех лет снижения.

Согласно прогнозам, к 2030 году выбросы в атмосферу газов, создающих парниковый эффект, необходимо сократить на 25 или 55 % по сравнению с прошлым годом, чтобы удержать глобальное потепление до 2°C или 1,5°C соответственно.

Чтобы удержать рост средней температуры в мире на уровне 2°C, странам необходимо утроить свои нынешние усилия. Для более амбициозной цели - 1,5°C - правительства должны приложить в пять раз больше усилий.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на 2°C. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать 1,5°C. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата являются "надуманной" проблемой.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.