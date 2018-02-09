ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов

Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН запросила у доноров $1,06 млрд для оказания помощи странам, где страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений.

Как сообщили в Центре новостей ООН, этой суммы должно хватить, чтобы помочь 30 млн жителей 26 стран. В список стран попали Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.

"К сожалению, во многих из этих стран, мы одновременно наблюдаем и конфликты, и природные катастрофы – такие, как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию", - заявил представитель продовольственной программы Доминик Буржон.

По данным ООН, в мире снова растет число людей, которые страдают от голода. В последнем докладе организации говорится, что в мире недоедает 815 млн человек.

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Ранее бывший пресс-секретарь наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив заявлял, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою деятельность на территории Донбасса.