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ООН официально известили об изменении названия Македонии

Сегодня, 11:35
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EPA

В стране начали менять вывески

Генсек ООН Антониу Гутерриш получил официальное извещение об изменении названия Македония на Северную Македонию.

Об этом пишет AP.

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дужаррика, Гутерриш "приветствует этот шаг, который урегулирует давний спор между Афинами и Скопье". 

Генсек также призвал государства-члены, региональные организации и всех международных партнеров поддержать исторические шаги сторон.

Ранее сообщалось, что в столице Северной Македонии Скопье начали устанавливать вывески с новым названием страны на официальных учреждениях и пограничных переходах.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония. 

25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии. 

Теги:   ООН Македония

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