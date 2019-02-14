ООН официально известили об изменении названия Македонии
Генсек ООН Антониу Гутерриш получил официальное извещение об изменении названия Македония на Северную Македонию.
Об этом пишет AP.
По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дужаррика, Гутерриш "приветствует этот шаг, который урегулирует давний спор между Афинами и Скопье".
Генсек также призвал государства-члены, региональные организации и всех международных партнеров поддержать исторические шаги сторон.
Ранее сообщалось, что в столице Северной Македонии Скопье начали устанавливать вывески с новым названием страны на официальных учреждениях и пограничных переходах.
В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.
30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.
20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.
11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.
25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.