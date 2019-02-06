"Они убийцы". Венесуэльцы рассказали, как Мадуро пытается подавить протесты с помощью спецназа Сегодня, 18:08 325 Сюжет Цей матеріал також доступний українською faespnb via Instagram По словам местных жителей, с помощью спецназа FAES Мадуро пытается удержать бедняков Каракаса от протестов faespnb via Instagram

Венесуэльцы говорят, что Николас Мадуро пытается подавить протесты в стране, вызванные длительным экономическим кризисом, с помощью спецназа. Публикуем перевод материала The Guardian об этом.



Убийство без объяснений

Мерцающая свеча и 19 лепестков розы - по одному на каждый год, который он прожил, украшают мемориал в доме, где жил Аликсон Пизани.

Аликсону Пизани было 19 лет / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

"Мы любим тебя", - гласит записка рядом с черно-белой фотографией недавно убитого подростка.

Его друзья пришли сообщить новость о его смерти в ночь на 22 января в 22:00. Пизани застрелили, когда он участвовал в протестах против колеблющегося режима Николаса Мадуро в Катиа, районе в Западном Каракасе, где традиционно живут представители рабочего класса.

"Он был еще мальчиком. Они убийцы ... демоны. Он просто вышел протестовать, потому что мы голодаем. Сколько людей еще умрет, если все так и будет продолжаться?", - говорит тетя Аликсона Нивея Пизани, которая его воспитывала.

45-летняя безработная Пизани все еще ждет официального объяснения того, кто застрелил ее племянника и почему. В его свидетельстве о смерти говорится, что он умер от огнестрельного ранения, но не упоминается о том, какое это было оружие или о мотиве стрельбы.

Но она верит, что его убийцы были из FAES, мрачного и устрашающего подразделения спецназа, которому, как подозревают активисты, Мадуро поручил умиротворить обнищавшие городские кварталы из красного кирпича. По их мнению, так он пытается подавить протесты в районах, которые когда-то считались колыбелью чавизма.

"В бедных районах живет большинство людей, и поскольку мы их больше не поддерживаем, я думаю, они хотят убить нас всех", - говорит Пизани. По ее словам, свидетели рассказали ей, что агенты FAES прибыли на акцию протеста, незадолго до того, как ее племяннику выстрелили в руку и грудь.

От любви до ненависти

Уго Чавес впервые возглавил Венесуэлу в январе 1999 года, за несколько месяцев до рождения Аликсона Пизани. Он пообещал продолжить боливарианский (боливаризм - левое политическое движение, главным идеологом которого считался Уго Чавес - ред.) путь для долгое время забытых бедных жителей Венесуэлы.

В своей первой речи после выборов команданте пообещал, что не будет отдыхать, пока на улицах еще есть беспризорные дети, а семьи голодают. "Сегодня начинается новая битва за спасение Венесуэлы", - сказал Чавес.

В первые годы существования чавизма его лидера хвалили во всем мире. Социальные проекты известные как misiones (миссии на испанском - ред.) принесли здравоохранение и образование миллионам бесправных граждан.

"[Чавес] показал нам, что есть другой и лучший способ ведения дел: он называется социализмом, он называется социальной справедливостью", - заявил в 2013 году лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Но спустя два десятилетия после прихода к власти Чавеса Венесуэла на коленях, и многие из тех, кто когда-то был верен правительству, утратили веру в его преемника. И все чаще они выходят на улицы, чтобы требовать перемен.

"У нас никогда не было протестов здесь, в Катиа. Это ново", - говорит Пизани, комментируя экономический и политический коллапс при наследнике Чавеса.

Нивеа Пизани уверена, что ее племянника убили бойцы FAES / Фото: Tom Phillips / theguardian.com

"Раньше я открывала холодильник и видела ветчину, сыр, яйца, мясо, курицу. В наши дни нет ничего, кроме воды, а иногда у нас даже этого нет. Это безумие - мы никогда не думали, что будем так жить", - говорит она.

В день своей смерти Аликсон Пизани, работавший в местной пекарне, вышел протестовать против "нищеты", в которую погрузилась их богатая нефтью нация.

"Как будто в этой стране нет правительства. Как можно не выйти протестовать?" - жалуется его тетя.

По всему городу, в обширном восточном районе под названием Хосе Феликс Рибас, спецназ Венесуэлы также проявил свое смертоносное присутствие, явно пытаясь подавить инакомыслие.

"Это первый раз, когда они атаковали настолько сильно", - рассказала местная жительница, слишком напуганная, чтобы назвать свое имя. Она и другие жители описали серию похожих на военные операций в течение нескольких дней после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо спровоцировал нынешний политический кризис, объявив себя законным президентом Венесуэлы 23 января.

Другая женщина вспоминала, как военные в балаклавах и с винтовками, врываются в лабиринт домов местных жителей, словно армия "маленьких черных муравьев", которые пинают двери и стреляют.

"Мы слышали выстрелы: така-така-така-така-така. Это было ужасно", - говорит женщина, дом которой взяли штурмом.

"Они хотят заставить замолчать бедные районы, потому что мы наиболее затронуты [кризисом]. Они хотят заставить замолчать бедные районы, но это невозможно, потому что людям надоело", - добавила она.

"Даже чависты, живущие здесь, не согласны с Николасом Мадуро", - утверждает ее 18-летний сын, который описал, как едва избежал смерти во время одной операции, убегая по крышам и переулкам, когда агенты открыли огонь.

Подросток, который теперь спит в другой части Каракаса из-за страха быть убитым, согласился, что репрессии были направлены на то, чтобы отговорить бедных городских жителей покинуть свои дома на вершине холма, чтобы присоединиться к восстанию: "Если жители бедных районов спустятся вниз, это будет похоже на ядерную бомбу".

Марш против правительства Мадуро 2 февраля / Фото: EPA

Так было не всегда, рассказала группа местных жителей, сидевших за деревянным столом на кухне, в которой были лишь сломанная печь и почти пустая кладовая.

"Чавес заходил в бедные районы, в любой дом, и в какой бы дом он не входил, ему говорили: "Выпей чашечку кофе, мой президент. Они обожали его. Они любили его", - говорит 18-летний подросток.

При этом, по его словам, если бы сегодня пришел Мадуро, он бы ударил его стулом.

"Мы бы продержали его здесь неделю на той еде, которую мы вынуждены есть - чечевице и бобах - чтобы посмотреть, понравится ли ему это", - саркастически усмехается его мать.

"Совсем без соли", - добавляет еще одна женщина.

Репутация убийц и преданность Мадуро

Подразделение спецназа FAES заслужило дурную славу с начала восстания против Мадуро в прошлом месяце. На стенах Каракаса появились граффити, называющие его бойцов "убийцами народа".

Однако мало что известно о том, как функционирует эта элитная группа, и даже о том, кто именно ею командует. В недавнем отчете венесуэльская правозащитная группа Provea заявила, что подразделение FAES было создано Мадуро в 2017 году для борьбы с "организованной преступностью и терроризмом" и входит в состав национальной полиции Венесуэлы. Однако в некоторых материалах в государственных СМИ говорится, что оно находится под командованием венесуэльских военных. По состоянию на прошлый год в FAES было около 1300 агентов.

В недавнем сообщении в своем аккаунте в Instagram FAES заявило, что его роль заключается в том, чтобы "гарантировать безопасность, спокойствие и мир" всем венесуэльцам.

Но активисты говорят, что это подразделение спецназа взяло на себя явно политическую роль с тех пор, как в прошлом месяце правлению Мадуро был брошен самый сильный вызов.

Кто именно руководит подразделением спецназа FAES, точно неизвестно / Фото: faespnb via Instagram

В одном из видео в Instagram командир FAES призывает солдат проявить "абсолютную преданность Мадуро", учитывая "чрезвычайно сложные моменты", с которыми столкнулась его администрация.

"Будучи солдатами, которые верны революции, давайте пойдем на это, давайте действительно пойдем на это - без колебаний", - говорит он.

Координатор Provea Рафаэль Узкатеги заявил: "То, что пытается сделать правительство, - это сдержать недовольство, сдержать гнев - не путем решения проблем граждан, а путем террора и страха".

По словам Узкатеги, его правозащитная группа насчитала 43 убийства, связанных с протестами. Виновников каждой из смертей было невозможно определить, но он считает, что главным виновником является FAES, за которым следуют проправительственные военизированные группировки, известные как colectivos (группы на испанском - ред.). Роль FAES, по-видимому, заключалась в "нейтрализации как можно большего числа людей", а не в привлечении преступников к ответственности.



В одном из видео в Instagram командир FAES призывает солдат проявить "абсолютную преданность Мадуро"

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб в ответ на вопрос о предполагаемых убийствах FAES, который ему задали на венесуэльском телевидении на прошлой неделе, заявил, что уголовная ответственность за такие действия является "индивидуальной. Те, кто совершает нарушения ... будут преследоваться по закону, независимо от того, из какой они части полиции".



4 февраля, когда она готовилась к последнему из девяти вечеров траура, Пизани сказала, что ей не по себе от перспективы иностранного военного вмешательства. Но она была непреклонна по поводу того, что Мадуро должен уйти в отставку.



"Я хочу, чтобы он ушел. Он должен понять, что эта страна - катастрофа", - сказала женщина.

Однако больше всего она хотела получить ответы о боевиках в масках, которые приговорили ее племянника к безымянной бетонной могиле.

"Почему его убили? Для чего?" - спрашивала она, - "Его жизнь едва началась".

Перевод НВ