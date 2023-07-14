«Они провалили все испытания». Как Россия пытается обновить Черноморский флот и запугать «новым крейсером Москва» — интервью 14 июля, 19:37 NV Премиум Церемония призыва в российскую армию в оккупированном Севастополе, 6 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express, рассказал в эфире Radio NV, как российская пропаганда пытается выдать провалы по производству малых ракетных кораблей за замену затопленного крейсера Москва.

— Давайте начнем с темы о ракетном корабле. Проект Циклон называется, очень так грозно. А название непосредственно этого, который россияне построили, еще хуже звучит — Каракурт. Так что это такое?

Видео дня

— Позвольте мне немного исправить вас. Проект называется Каракурт, а название корабля — Циклон. Проект 22800 МРК. Это шифр Каракурт. Это малый ракетный корабль, носитель стартового комплекса на восемь пусковых установок Калибр. Точно таких же, как не на фрегатах, на других кораблях надводных носителях. То есть это малая такая мобильная платформа для нанесения ударов на большом расстоянии по надводным и по наземным целям. Если позволите, то немножко в историю. Предшественником был проект Буян-М. То есть малый ракетный корабль на базе речного некоего корабля Буян артиллерийского, построенный на Зеленодольской верфи имени Горького.