«Россияне прислали бы Новичок». Почему по делу о конвертах со взрывчаткой стоит дождаться результатов расследования полиции Испании — эксперт 3 декабря, 10:48 Эксклюзив НВ Испанская полиция у посольства Украины в Мадриде, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ, рассказал в эфире Радио НВ, почему Украине следует дождаться предварительных результатов дела с конвертами со взрывчаткой, которые получили ряд учреждений королевства и украинские дипломаты.

— Действительно ли у нас новая форма террора, как говорит министр иностранных дел? И стоит ли, возможно, ожидать новых подобных событий?

— Быть готовыми нужно всегда. У нас есть такой коварный враг, который не пренебрегает какими-либо средствами воздействия, как ему это кажется, какими-либо средствами террора. Все может быть, надо быть готовыми ко всему, к разным событиям, к разным вариантам развития. Но именно в этом кейсе будет более профессионально дождаться хотя бы первичных материалов расследования испанских стражей порядка, чтобы выяснить, действительно ли прямо за этим случаем торчат уши Российской Федерации, это раз.

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Мы же не исключаем, что как один из вариантов это может быть хулиганская выходка со стороны, например, граждан Испании, которые недовольны тем, что их правительство помогает Украине. Это их очень раздражает и вот они, один человек или несколько, решили так отомстить. Возможно, как вариант, это могут быть сбежавшие граждане России, но сидящие теперь на теплом побережье Испании, где-то в Аликанте, в Барселоне. Действительно нужно дождаться.

Если брать то, что произошло, это взрывчатка. Если бы это были прямо спецслужбы и они имели целью не просто покалечить кого-то, а именно убить кого-то из сотрудников посольства, возможно, было бы письмо обработано «Новичком» или споры сибирской язвы. Поскольку в ФСБ Российской Федерации есть особые лаборатории, работающие над созданием боевых ядовитых веществ, которыми можно кого-нибудь уколоть, обработать письмо, сверток.

— Это может быть и акт запугивания: посмотрите, вы помогаете Украине, так будет с каждым. Не видите ли вы в этом почерк российских спецслужб и как мы можем это сравнить с другими инцидентами, в частности в Солсбери?

— В Солсбери было ядовитое вещество, боевое ядовитое вещество, вот эти любители солсберийских шпилей, Петров и Боширов, это был «Новичок», обработали ручку двери, где проживал Скрипаль с дочерью. И это вещество не сработало только потому, что была влажная погода и оно наполовину разложилось, его [действие] на половину уменьшилось. Если бы действительно прямо работали спецслужбы, то они сделали бы что-то более циничное и, возможно, не в Испании. Если сравнивать, то больше всего нам помогают страны Балтии, Польша.

Потому опять же стоит дождаться хотя бы первичных материалов расследования. Я предполагаю, что если бы работали прямо спецслужбы, то на Польшу в первую очередь они направили бы свой гнев, или на страны Балтии. Поэтому сейчас мне кажется, что это больше или сидящий там россиянин, «вот я вам сейчас всем покажу, накажу вас всех», или какой-то испанец, имеющий сантименты к Российской Федерации, к российским туристам, которые раньше приезжали, оставляли такие чаевые, которые не оставляли граждане других зарубежных стран.

— В контексте Испании: мы знаем, что там нормально ведут бизнес российские богачи, в частности в Каталонии. Еще на фоне этого просто все вспоминается об Испании, что мы знаем? Что там прятался Шарий. Как вы думаете, может ли все же в Испании сидеть тоже определенная если не агентура, то определенные люди влияния, назовем их так?

— Бесспорно. Там, где есть российские деньги, где были российские деньги в жирные нулевые, когда россияне просто массово, как в супермаркете, скупали поместья, недвижимость. Они действительно могли создать серьезные очаги влияния, сейчас, возможно, их используют. Еще раз повторюсь: в этой истории, да, по умолчанию мы подозреваем, что это действительно Российская Федерация, но ведь нужно, чтобы провели расследование, чтобы это было профессионально, не просто голословно.

Чтобы потом не говорили: ой, украинцы обвинили россиян, а это не подтвердилось. Надо быть очень и осторожным, и профессиональным в этих вопросах, ведь мы имеем дело с европейцами, поскольку европейцы очень осторожны в своих выводах, очень тщательно делают расследование, порой очень долго, помните, MH17 сколько, восемь лет? Хотя, в принципе, было и так понятно, но восемь лет тянули это дело.

— С другой стороны, время играет не на пользу, пока будут расследовать, может и война закончиться. А здесь важно еще, чтобы это не повторялось снова, чтобы все были внимательны.

— По поводу внимательности, насколько я читал эти сообщения, что именно сотрудница украинского посольства обратила внимание на это письмо, что-то ей там не понравилось, и именно ее внимательность позволила избежать я бы не сказал жертв, а травм. Это письмо не могло убить человека, травмировать — да: оторвать пальцы, повредить глаза, да, но убить — нет. И вот она молодчина, что увидела, что-то ей стало подозрительно, какое-то письмо, сверток очень большой, как-то осторожно его начали открывать, это действительно молодчина.

И сейчас я не скажу, что все посольства должны установить себе сканеры, мы тратим столько денег на войну, война съедает годовые бюджеты, за месяц война съедает годовые бюджеты отдельных государственных учреждений в секторе безопасности.

Поэтому я думаю, что о сканере речь не идет, а вот об инструктаже, сосредоточении внимания людей, которые обеспечивают физическую охрану дипучреждений, проверяют почту, сидят за мониторами по периметру этих учреждений и смотрят, а кто подошел, кто передавал лично письма или вбрасывал их в ящик, подозрительные лица, постоянно крутящиеся вокруг диппредставительства туда-сюда, то возникают подозрения. Я думаю, будут отдельные инструктажи, возможно, где-то в отдельных посольствах будут усиления офицеров безопасности, то есть меры будут приниматься.

— Все же мы видим, что многие получили эти письма со взрывчаткой. Власти в Испании сообщили, что и глава правительства Педро Санчес получил подобный пакет неделю назад, тогда взрывчатку обезвредили, это было 24 ноября. Как вы думаете, будет реагировать Испания, учитывая, что это уже покушение на жизнь главы государства фактически?

— Не сообщили об этом случае для того, чтобы не навредить следствию, не создавать шум вокруг этого случая и дать представителям специальных служб Испании отработать более тщательно, подробнее по всем возможным цепочкам, все возможные версии. Этот случай говорит, что это система и нужно реагировать еще более решительно, активнее искать, привлечь больше людей к этому делу.

То есть не ограничиваться условной службой безопасности премьера, а брать уже и Национальную гвардию, полицию, чтобы они отрабатывали все вместе. То есть связывать, откуда это письмо выходит, провести графологическую экспертизу, экспертизу бумаги, из которой сделан этот конверт, где, возможно, эти конверты продаются. Бывают крафтовые конверты, продаются только в одном регионе в нескольких магазинах. Это сужает круг поисков, я думаю, в этом направлении будут работать активно.

— Как вы думаете, что теперь нам ожидать от Испании? Она испугается или все же все сработает наоборот и поняли, что если такое происходит, то наоборот надо поставлять пушки?

— Ваш второй вариант мне больше нравится. Учитывая психотип испанцев, насколько они решительны, смотрите, они действительно нам помогают очень активно, хотя находятся от Украины, мягко говоря, очень далеко, два часа разницы в часовых поясах, где Испания, а где Украина, но они помогают.

Системы противовоздушной обороны передавали, был разговор о тяжелом вооружении, о танках, активно. Я думаю, что это сработает наоборот: ах так, нас хотят запугать? Нет, не получится. Так, Украина, держите вот это и вдобавок держите еще то, что у нас есть на складах.

— Я при обсуждении этих событий еще вспоминаю, что недавно при загадочных обстоятельствах умер министр иностранных дел Беларуси Макей. Как вы считаете, не может ли это быть разными звеньями общих событий?

— С Макеем вообще такая история, хотел сказать интересная, трагическая для него лично и интересная для на, в чем? Этот человек до последнего был тем механизмом в общей системе власти Лукашенко, который сдерживал влияние Кремля на Республику Беларусь.

Он максимально пытался наладить отношения с европейскими странами, где-то выстраивать с ними отношения, до 2020 года ему это удавалось. У него была мечта, он так мечтал, что Беларусь — это будет восточноевропейская Швейцария. Председатель колхоза Лукашенко решил, что не будет Швейцарии, а будет часть Российской Федерации.

И эта история работает именно на интересы Кремля: нет такого прозападного влияния со стороны Макея, Макея нет, его ведомство уже не имеет такой силы в иерархии Лукашенко, он теперь будет более восприимчив к влиянию РФ. Я бы их не связывал, возможно, действительно была сердечная недостаточность, проблемы с сердцем, не обращал внимания. Если верить определенным медиа, которые не связаны с Лукашенко, именно белорусские, они пишут, что действительно были проблемы с сердцем, он просто не обратил на них внимания и случилось то, что случилось.

Да я думаю, там комплекс факторов и психологическое давление. Что интересно, опубликовали видео, когда Макей летел в Ереван на встречу ОДКБ, он летел просто даже не регулярным рейсом, я уже не говорю о борте № 1. То есть Лукашенко с собой не взял человека, который занимается международными делами, он летел каким-то транспортным бортом, сидел в одежде внутри самолета, просто военный самолет. Я думаю, это все наложилось и случилось то, что случилось.