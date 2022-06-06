«Хотели Чехословакию в 1968-го». Как российские спецслужбы полностью провалили анализ Украины и ее народа — интервью с генерал-майором СБУ 6 июня, 21:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб ВСУ)

Российское командование и спецслужбы при планировании вторжения в Украину фактически использовали методы советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, рассказал Радио НВ Виктор Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины, экс-замглавы СБУ.

— Собственно, то, что мы видим из информации, которую сообщила СБУ, а также Центр противодействия дезинформации, выходит, что ФСБ разрабатывает эти методички по пропаганде и освещению того, что делает россия в Украине.

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— Именно так. Ситуация складывается таким образом, что, еще начиная с 1990-х годов Служба внешней разведки россии вообще не принимала под свою оперативную опеку страны бывшего Советского Союза. И таким образом, сейчас эта пятая служба — фактически такая внешняя контрразведка. Разведка в контрразведке, эдакий абсурд. Но почему это абсурд? Потому что рф не признавала полную независимость этих государств, считала это такими сепаратистскими структурами, которые необходимо в перспективном возвращении в лоно российского государства, империи, не знаю, как это лучше назвать. И потому за это отвечало ФСБ, и сейчас отвечает ФСБ.

— А как вы думаете, вот то, что мы видим, то, что они признают свою ошибку, что это означает? Почему они не смогли достичь поставленных целей?

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