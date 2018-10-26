Они чувствуют, что могут показать "кузькину мать". Советский диссидент Иосиф Зисельс рассказал об отсутствии чувства вины у россиян за агрессию их страны

У большинства россиян отсутствует чувство вины за продолжающуюся агрессию РФ против Украины и другие действия кремлевского руководства, считает глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, советский диссидент Иосиф Зисельс.

"Для того, чтобы чувствовать это [санкции и другие сдерживающие меры в отношении России, - Ред.] как расплату, надо иметь какой-то комплекс вины за те действия, которые Россия совершила в последние годы. Я боюсь, что у многих россиян нет того комплекса вины. Они чувствуют себя как в крепости, в осаде - "против них весь мир", но они "большие", они "сильны" и они "могут показать любому ту самую "кузькину мать", которую еще Хрущев обещал в 1961 или каком-то году", - сказал он в эфире Радио НВ.

Зисельс добавил, что во время обострения противостояния США и СССР в 1979 году, американцам понадобилось "всего 10-12 лет для того, чтобы поставить на грань коллапса Советский Союз".

Согласно мнению советского диссидента, сейчас начинает происходит включение механизма аналогичной гонки вооружений, "которую не выдержала ни одна экономика".

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Иосиф Зисельс - глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, советский диссидент.

Член Украинской Хельсинкской группы, в советское время Зисельс занимался документированием нарушений прав человека в СССР, помогал семьям политзаключенных и дважды был судим за свою правозащитную деятельность. В общей сложности он провел в тюрьме около шести лет.

В настоящее время продолжает заниматься мониторингом прав человека, в частности прав нацменьшинств.