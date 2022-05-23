«Враг нас слушает тоже». Оккупанты не оставляют попытки окружить Северодонецк и Лисичанск — разговор с военным экспертом 23 мая, 21:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Войска оккупантов попытаются в ближайшие недели окружить украинские силы в Северодонецке и Лисичанске и начать наступление в направлении Бахмута, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Сообщение об уничтожении Тюльпана, это самоходная артиллерийская установка. Ее уничтожили украинские защитники именно потому, что она засветилась в сюжете российских пропагандистов. Насколько это опасная техника и насколько важно, что украинские защитники смогли ее вычислить и обезвредить?

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— Это техника большого калибра, она позволяет вести вертикальный огонь, который может поражать наши войска на позициях и уничтожать их даже в окопах. И она так же позволяет вести огонь по укреплениям, расположенным в городах и населенных пунктах, то есть она представляет угрозу не только для военных, а и для мирного населения. Поэтому уничтожение такой техники очень важно. Наряду с этим я бы обратил внимание еще на одну вещь: на то, что мы теперь вычисляем эту технику благодаря информационным сообщениям противника, я хочу заметить, что это так же касается нас. Не следует забывать, что противник слушает нас и смотрит нас, поэтому даже из лучших побуждений освещение каких-то событий должно быть очень осторожным, это касается всех нас. Но действительно, уничтожение такой техники очень важно для нас.

— Обратили внимание, что многие разные артиллерийские системы имеют цветочные названия, есть и Тюльпан, и Гвоздика, и Акация. Почему так, есть ли какое-то логическое объяснение, почему такие романтические названия выбирают для смертоносного оружия?

— Вы знаете, честно говоря, я этого не помню, потому что эти системы создавались еще в 1960—1970-х годах прошлого века, наверное, была такая фантазия. И Гиацинт можно вспомнить, и Пион, по-видимому, была какая-то такая прихоть тогдашних политических вождей Советского Союза, когда это оружие создавалось. К сожалению, не могу сказать.

— Я пересмотрел фото с момента выстрела, и там действительно в момент, когда вылетает снаряд, из дула, из пушки как будто цветок распускается. Возможно, это был какой-то ботанический уклон тогдашних разработчиков оружия или тогдашних назывателей оружия?

— Возможно, конечно, мы можем долго об этом говорить. Можно даже предположить, что, как я говорил, это оружие создавалось в 1960—1970-х годах, когда Советский Союз очень много говорил о мире во всем мире. Возможно, это была ирония в определенной степени, что они создали оружие, которое называлось цветами, мол, Советский Союз несет мир и покой таким странным образом.

— К анализу ситуации на украинских фронтах. Харьковщина, возможности для украинских защитников удержаться и выбить врагов с тех позиций, которые они пока занимают, как вы описали бы ситуацию там?

— На Харьковщине, я бы сказал парой слов, противник опомнился, он понял, насколько опасно продвижение наших подразделений на север и вытеснение противника, особенно по направлению, как мы уже упоминали неоднократно, Волчанска. Поэтому в последние дни они осуществляли массированные контратаки с целью остановить наши войска и закрепиться на тех позициях, которые они занимают. Сейчас там продолжаются тактические столкновения, и мы, и противник накапливаем силы: противник — для того, чтобы удержать позиции, мы — для того, чтобы достичь нашей цели и выбить их из нашей земли на той территории. В то же время противник, кроме того, что пытается сдержать наши войска, также пытается достать город Харьков, мы знаем, что они продолжали системами залпового огня поражать именно городские кварталы. Пока мы не знаем, какая ситуация там происходит и что делается, поэтому продолжаем следить за этими событиями, потому что харьковский фронт не менее важен, чем наш фронт на Донбассе, где ситуация продолжает оставаться очень и очень напряженной.

— Еще одна часть фронта, одно место угроз — это Беларусь, оттуда снова производятся ракетные обстрелы Украины. Это беспокойство Украины, это оккупанты делают для того, чтобы сковать и удерживать какие-то силы по северной границе?

— И да, и здесь есть немного другая цель, ведь из Беларуси можно совершать более внезапные удары, подлетное время ракет немного меньше, чем ракет, которые летят из Крыма, если речь идет о Западе и Центре Украины. Плюс мы видели, что усилились обстрелы по Житомирской области, Ровенской, Волынской областям. Таким образом, они пытаются, во-первых, действительно держать в напряжении и сковывать внимание наших подразделений, которые расположены вдоль границы, но вместе с тем они таким способом пытаются, как они думают, уменьшить поток оружия и оборудования, поступающего от наших западных союзников на территорию Украины.

— И теперь к самым горячим точкам — это Северодонецк, Лисичанск, Луганщина. Как бы вы описали ситуацию там, все ли еще есть угроза окружения украинских защитников?

— Ситуация действительно очень и очень динамичная, я бы сказал так, потому что противник отчаянно пытается прорваться как с севера, так и с юга. На севере ему это не удается, уже, как вы правильно заметили, очередная попытка переправы через Северский Донец окончилась неудачей. Вместо этого, я бы сказал, по тактической логике противник действует совершенно сознательно, пытаясь перейти реку не в районе Белогоровки, а рядом, в районе Серебрянки, где он приближается к Северску. если посмотреть на южный фланг, на тот прорыв, который был совершен противником в районе Попасной и позволил ему прорваться в район Васильевки и Липового, там тоже есть Белогоровка, надеюсь, что эта Белогоровка так же станет заклятым местом для россиян. Но угроза заключается в том, что если бы они вышли одновременно в районе Белогоровки и смогли перерезать дорогу Бахмут — Лисичанск, а если они выйдут и не дай Бог прорвутся в районе Северска, то мы понимаем, что ситуация также усложнится, потому что под угрозой будет альтернативная дорога, которая так же ведет через Северск на Лисичанск. Поэтому ситуация очень сложная, противник продолжает давить, наши войска продолжают удерживать позиции. За последние 48 часов нам удалось удержать ситуацию под контролем.

Этот прорыв не является чем-то абсолютно смертельным и неизбежным, ведь противник обходит наши позиции и не может ничего сделать с нашими войсками, которые находятся в районе Горного, Золотого и Тошковки, потому что мы там удерживаем позиции. Если посмотреть на карту, то становится понятным, что мы в принципе можем нанести удар и окружить прорвавшегося в районе Попасной противника. Еще раз говорю, ситуация очень динамичная, она меняется буквально каждый час, потому мы внимательно наблюдаем. Но еще раз, чрезвычайно критической ситуации пока не наблюдаем, и оснований для паники сегодня нет.

— Вы вспомнили Золотое. Это ведь в тех местах позиции, которые оборудованы еще с 2014 года, там очень укрепленная оборона украинских защитников, и она все еще продолжает держать эти линии, я правильно понимаю?

— Совершенно верно, и Золотое как передовые позиции, Золотое-4 в частности, как вы упомянули, и Горное, контролирующее окружающую местность, — это позиции, позволяющие нам достаточно стойко держаться и не давать противнику возможности прорываться дальше.

— Южный фронт, что можно сказать о Херсонской области, кроме того, что в Энергодаре тамошнего так называемого мэра немножко встретили украинские партизаны?

— На Херсонщине и Запорожье мы наблюдаем попытки противника удержать позиции. День назад по Новопавловскому и другим местам (по Гуляйполю, по Ореховому, по Зализничному) била артиллерия противника, они пытались уничтожить украинские позиции и нанести удар по гражданской инфраструктуре. То есть здесь мы также наблюдаем такую ситуацию, когда противник пытается удержать внимание наших войск и не дать нам возможности перевести и передислоцировать наши войска на более угрожающие направления. Если отойти чуть-чуть на восток, в район Угледара, Марьинки, то мы видим, что россияне применяли там даже авиацию для того, чтобы нанести удары и по Авдеевке, и по Новомихайловскому, и по Никольскому. Опять же мы наблюдаем такую ситуацию, когда противник пытается сковать наши войска и не дать им возможности усилить наше северодонецкое, лисичанское направление и славянское направление.

— Сообщение от Оперативного командования Юг о новом корабле Адмирал Макаров. Насколько это угрожающая ситуация и что это для нас означает, вывод этого корабля из бухты?

— Надо понимать, что Адмирал Макаров может делать запуски крылатых ракет морского базирования, которые могут угрожать нам. Это говорит о том, что угроза обстрелов, угроза ракетных ударов для большей части Украины не проходит и мы должны очень внимательно наблюдать за сигналами воздушной тревоги и укрываться в случае объявления таких сигналов. Что касается того, как он перемещается — это уже в зоне интересов наших береговых войск военно-морских сил Украины для того, чтобы, я надеюсь, когда он попадет в зону поражения нашими ракетами, получит достойный подарок в стиле крейсера Москва.

— Мы понимаем, что в фокусе у нас Донетчина и Луганщина уже более двух недель, чего ждать в ближайшее время?

— Я думаю, что в ближайшее время противник будет все же пытаться продвигаться, имея целью перерезать дорогу, ведущую от Бахмута к Лисичанску. Насколько это ему удастся и что будет дальше, сказать очень трудно, потому что военная логика состоит в том, чтобы наносить удар одновременно и с юга, и с севера, но на севере мы не видим такой очень сильной активности. У меня есть такая осторожная надежда, что мы все же удержим ситуацию под контролем, выстоим и будем в состоянии нанести контрудар противнику. Такая надежда.

В то же время я еще раз говорю, это надежда, и она базируется на армейской логике. Если говорить о других типах логики, а под те политические заявления и политические заказы, которые делает Кремль, то они могут продолжать в течение следующих трех-пяти дней, эту неделю бросать все больше и больше войск. Насколько им хватит тех войск, сказать очень трудно, потому что и сейчас мы имеем информацию о том, что противник испытывает определенные проблемы с комплектованием войск, зато они не прекращают свои попытки продвинуться любым способом. Поэтому мы должны ожидать дальнейших таких отчаянных попыток противника прорваться, держим оборону дальше. пока мы держим оборону и должны держать.

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