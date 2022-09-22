Каша из реваншизма и великодержавия. Почему Путин понимает, что загнан в тупик — интервью с Климкиным 22 сентября, 22:15 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия следует воспринимать всерьез, ведь он понимает перспективы краха своего режима, рассказал Радио НВ Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов.

— Мы говорим об этой новой попытке эскалации со стороны Кремля, Путина. По вашему мнению, к чему стремится российский диктатор?

— Стремится сохранить себя и свой режим, и стремится к тому, чтобы о нем в учебниках истории, о его диктатуре что-то почитали потом. Никаких других причин происходящего у него нет. Он действует полумерами, он не может ни не объявить мобилизацию, ни объявить не может. Как и в том анекдоте, поэтому идет по пути частичной.

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Не может провести и не может не провести этих шизофренических референдумов, потому говорит «давайте проведем, не контролируя территории». И тому подобное, но ему это совершенно безразлично, у него в голове сидит, что он последний спаситель России. Думаю, что станет последним могильщиком.

— По вашему мнению, какова будет позиция цивилизованного мира, наших партнеров?

— Она очень проста, поскольку частично Запад мог бы согласиться (цинично, конечно, но тем не менее) на какой-то вариант договоренности, заморозить ситуацию вокруг оккупированного Крыма или даже оккупированного Донбасса. Но произошедшее в последние дни ни Западу, ни Востоку уже не то, что не подходит, совершенно не заходит.

Поскольку один человек, Путин, может начать какую угодно ядерную войну, может начать пытаться «съесть» территории. И если он сейчас считает Россией Каховку, то почему завтра не сочтет Россией Варшаву или что-то другое? Кстати, год назад он предлагал признать возвращение к линии 1997 года.

Поэтому у него в голове никаких тормозных механизмов нет, красных линий тоже. И российская элита, причем и бизнесовая, и, насколько мы ощущаем, также и силовая, начинает понимать, что Путин ведет Россию в бездну.

— Путин запугивает не только Украину, ведь это не только на Украину рассчитано, пугает ядерным оружием. В то же время, слышит от достаточно умеренного, скажем так, президента Франции Макрона заявления о том, что те страны, которые молча поддерживают Россию, фактически являются соучастниками масштабного преступления.

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