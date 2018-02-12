Олимпийскую сборную Южной Кореи и КНДР предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

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Член МОК предложила вручить женской сборной Кореи Нобелевскую премию мира

Член МОК предложила вручить женской сборной Кореи Нобелевскую премию мира

Старший член Международного олимпийского комитета от США Анджела Руггиеро предложила выдвинуть на Нобелевскую премию мира объединенную женскую сборную КНДР и Южной Кореи по хоккею, которая выступила на Олимпийский играх.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне бы очень хотелось, чтобы команда получила Нобелевскую премию мира. Серьезно, команда. Как что-то, что символизирует жертву, на которую они пошли ради этих соревнований", - сказала Руггиеро.

Создать объединенную команду по хоккею предложила Южная Корея в рамках урегулирования ситуации на Корейском полуострове и налаживания отношений с КНДР.

На церемонии открытия сборные обеих стран прошли под одним флагом. Знамя несли два человека - один из Южной Кореи, а второй из КНДР.

Всего в Олимпиаде, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане, участвуют 22 северокорейских спортсмена и 230 чирлидеров.

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