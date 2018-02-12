Олимпийскую сборную Южной Кореи и КНДР предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Старший член Международного олимпийского комитета от США Анджела Руггиеро предложила выдвинуть на Нобелевскую премию мира объединенную женскую сборную КНДР и Южной Кореи по хоккею, которая выступила на Олимпийский играх.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне бы очень хотелось, чтобы команда получила Нобелевскую премию мира. Серьезно, команда. Как что-то, что символизирует жертву, на которую они пошли ради этих соревнований", - сказала Руггиеро.

Создать объединенную команду по хоккею предложила Южная Корея в рамках урегулирования ситуации на Корейском полуострове и налаживания отношений с КНДР.

На церемонии открытия сборные обеих стран прошли под одним флагом. Знамя несли два человека - один из Южной Кореи, а второй из КНДР.

Всего в Олимпиаде, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане, участвуют 22 северокорейских спортсмена и 230 чирлидеров.