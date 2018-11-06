Олимпийский комитет США намерен прекратить работу Федерации гимнастики

В связи со скандалом о сексуальных домогательствах в Федерации гимнастики США Национальный олимпийский комитет потребовал ее отстранения от руководства этим видом спорта на олимпийском уровне, передает DW.
"Это такая ситуация, в которой не существует идеального решения. Этот шаг дался нам нелегко", - отмечается в заявлении НОК США.
В краткосрочной перспективе следует убедиться, что американские гимнасты получают необходимую для продолжения выступлений поддержку, подчеркнули в Олимпийском комитете.
"В долгосрочный период очень важно, чтобы спортивной гимнастикой в США управляла пользующаяся признанием национальная федерация - старая или же новая", - заявили в НОК США.
Комитет намерен убедиться, что гимнастика в ближайшее время "продолжит существовать", а спортсмены - принимать участие в олимпийских соревнованиях, говорится в открытом письме атлетам.
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Напомним, бывшего врача олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к спортсменкам.
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