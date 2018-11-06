06 ноября 2018, вторник

Олимпийский комитет США намерен прекратить работу Федерации гимнастики

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Федерация гимнастики США годами покрывала тренеров, впоследствии обвиненных властями в растлении малолетних

Федерация гимнастики США годами покрывала тренеров, впоследствии обвиненных властями в растлении малолетних

В связи со скандалом о сексуальных домогательствах в Федерации гимнастики США Национальный олимпийский комитет потребовал ее отстранения от руководства этим видом спорта на олимпийском уровне, передает DW.

"Это такая ситуация, в которой не существует идеального решения. Этот шаг дался нам нелегко", - отмечается в заявлении НОК США.

В краткосрочной перспективе следует убедиться, что американские гимнасты получают необходимую для продолжения выступлений поддержку, подчеркнули в Олимпийском комитете.

"В долгосрочный период очень важно, чтобы спортивной гимнастикой в США управляла пользующаяся признанием национальная федерация - старая или же новая", - заявили в НОК США.

Комитет намерен убедиться, что гимнастика в ближайшее время "продолжит существовать", а спортсмены - принимать участие в олимпийских соревнованиях, говорится в открытом письме атлетам.

Напомним, бывшего врача олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к спортсменкам.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове