Олимпиада-2018: Российских болельщиков выгнали со стадиона из-за флага СССР

Зимняя олимпиада не обошлась без скандала с участием россиян

Во вторник, 13 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разгорелся скандал с участием российских болельщиков. Группу россиян выгнали со стадиона из-за демонстрации советских флагов.

Как передает российское издание Газета.ру, болельщики из России пришли на соревнование по лыжным гонкам в спринте с флагами СССР и Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи с изображением Владимира Ленина.

Сначала волонтеры пытались убедить россиян убрать флаги, однако безуспешно. Следом были вызваны охранники. Они попросили болельщиков отдать флаги. Однако вместо этого граждане РФ предпочли покинуть трибуну вместе с советской символикой.

Как объяснили местные волонтеры, в Южной Корее на государственном уровне запрещена коммунистическая идеология.

Напомним, что в Пхенчхане проходят XXIII Зимние Олимпийские игры.