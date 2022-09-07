Смиренно молчат. Почему российские олигархи не совершат «дворцовый переворот» в Москве — расследование FT 7 сентября, 17:33 Сюжет Российские олигархи и представители крупного бизнеса на встрече с Владимиром Путиным в Кремле в день вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года (Фото:Пресс-служба Кремля)

Многие российские олигархи, лишившиеся львиной доли состояния из-за санкций после вторжения РФ в Украину, выступают против войны, но обрушили свой гнев не на Кремль, а на страны Запада. Они считают, что не в силах повлиять на решения Владимира Путина, и отправились в западные суды.



Об этом в своем новом расследовании пишет британская The Financial Times.

Ее журналисты пообщались с семью российскими олигархами, которые стали объектами персональных санкций Запада. Кроме того, среди собеседников FT были высокопоставленные банкиры, нынешние и бывшие руководители крупных компаний, бывшие российские чиновники, друзья и родственники крупных бизнесменов. По итогам этих интервью «вырисовывается группа олигархов, выступающих против войны Путина и возмущенных тем, что она разрушила их состояние», пишет издание. «Однако одновременно они озлоблены и на Запад, считая, что их сделали козлами отпущения за события, от них не зависящие», — пишет FT.

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Олигархи vs Запад

С тех пор, как 24 февраля 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, cчета десятков российских олигархов в западных банках были заморожены, а некоторым из них пришлось отказаться от своих долей в западных компаниях и лишиться средиземноморских особняков, напоминает FT.



«Но шесть месяцев спустя [после начала большой войны] мало признаков того, что санкции понуждают олигархов к „дворцовому перевороту“ против Путина. Вместо этого они оказали совсем иное влияние. Все больше злясь на западные правительства, российские олигархи изо всех сил пытаются удержать то, что осталось от их богатства», — пишут авторы публикации.

Они приводят пример разговора, состоявшегося весной 2022 года, между российским миллиардером Михаилом Фридманом и временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, которая на тот момент была самым высокопоставленным американским дипломатом в Украине. Фридман, который вырос в украинском Львове, но имеет российский и израильский паспорта, а большую часть своего состояния в $13 млрд сколотил в России, позвонил Квин с неожиданным предложением в первые недели вторжения.

Он заявил, что готов пожертвовать часть своего состояния Украине на возмещение ущерба, причиненного войной, если взамен США помогут ему избежать санкций. Однако, как рассказали FT три источника, разговор быстро перешел на повышенные тона. Фридман стал кричать и сквернословить в адрес Кристины Квин, настаивая на том, что не имеет влияния на Путина.

«Он говорил о своей любви к родной Украине, — рассказывает один из собеседников FT. — Но затем определенно сорвался на эмоции — мол: «Вы хотите отобрать все мои деньги!».

В ответ на это Квин заявила Фридману, что их разговор окончен, и повесила трубку. Затем олигарх написал дипломату текстовое сообщение с извинениями, но не получил ответа. Официально бизнесмен отрицает, что такой разговор имел место, а Госдеп США заявил, что не будет комментировать эту тему.

Однако на этом Фридман не остановился. По информации Finacial Times, он и его деловой партнер Петр Авен вознамерились добиться ослабления санкций через западные суды.

По меньшей мере 21 российский бизнесмен начал судебные процессы против ЕС, пытаясь отменить введенные против них санкции. Об этом свидетельствуют, документы, поданные в Европейский суд в Люксембурге, и данные осведомленных с вопросом источников FT.

И если некоторые из этих олигархов в частном порядке признают, что подобных юридических усилий может быть недостаточно, чтобы вернуть их активы на Западе, то Авен и Фридман, ранее уже «прославившиеся» своими жесткими судебными баталиями в британских судах, готовы идти в этом процессе до конца. «Эти ребята по-настоящему взбешены и рассержены, — говорит высокопоставленный банкир, хорошо знающий обоих олигархов. — Они энергичные люди и бойцы, но это очень трудный бой».

Собеседники FT дают понять, что такие олигархи считают себя непричастными к решениям Кремля и стремлению Путина вести войну с Украиной.

«Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно сначала оказаться во дворце. Никого из этих людей там нет, — говорит один из „подсанкционных“ российских бизнесменов. — Как Фридман должен влиять на решения президента из Великобритании? И даже если бы Фридман находился в своем доме в Москве, то все равно бы не имел никаких контактов с президентом. Как он мог бы повлиять на его решения?»

Олигархи vs Кремль

Всего через несколько месяцев после того, как он впервые вступил в должность президента в 2000 году, Путин собрал самых видных российских олигархов в Екатерининском зале Кремля. Тогда он разъяснил им новые правил для крупного бизнеса в «путинской» России. Главное из них — держаться «на расстоянии вытянутой руки» от политики, если они хотят сохранить свои состояния, напоминает FT.

В этом же зале Путин собрал олигархов и 24 февраля 2022 года, в день вторжения в Украину. На этой встрече Авен, партнер Фридмана, был одним из двух оставшихся в России членов «семибанкирщины» — семи бизнесменов, финансировавших переизбрание Бориса Ельцина президентом в 1996 году. Другие, осмелившиеся бросить вызов Путину, либо оказались в изгнании, как бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский, либо мертвы, как Борис Березовский.

Тем временем многие из российских олигархов, которые некогда любили проводить время на Западе, сейчас смирились с вынужденным возвращением в Россию. Те из них, кто живут в Москве «смиренно приняли понижение своего статуса в воюющей стране», пишет FT.

Один из российских бизнесменов, с которыми пообщалось издание, полагает, что западные санкции вынуждают элиты РФ быть еще ближе к Кремлю, даже если они предпочли бы дистанцироваться от него. «Некоторые люди решают так: «А надо ли мне все это [противостояние санкционному режиму Запада]? Я вернусь в Москву, где буду с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно», — цитирует британская газета этого собеседника.

Надежды на то, что в РФ такие миллиардеры окажут яростное сопротивление планам Кремля, скорее тщетны, полагает бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Он указывает, что в России существует два типа олигархов. «Есть олигархи 1990-х, и мы [на Западе] все очень гордимся, когда накладываем на них санкции и изымаем их яхты. Но давайте признаем открыто: эти ребята не имеют никакого влияния на Владимира Путина», — отмечает Макфол. С другой стороны, напоминает он, есть новая когорта российских миллиардеров. «Это по-настоящему богатый парень, и он близок к Путину, но он по-настоящему богат как раз потому, что он близок к Путину, — характеризует Макфол типичного представителя этой прослойки олигархов РФ. — Поэтому у него [также] нет рычагов давления, чтобы заставить его остановить войну».

При этом олигархи ощущают, что они оказались в ловушке — между тем, чтобы молча смириться со своей судьбой в России, и тем, что столкнутся с расправой, если решатся выступить против войны.

Те подсканционные миллиардеры, которые все еще остаются за пределами РФ, «регулярно получают звонки из Кремля с призывами вернуться домой», сообщает FT со ссылкой на двух человек, получавших такие звонки, и еще нескольких из тех, кто знаком с таким подходом Москвы.

«Они [олигархи] говорят, что боятся быть отравленными, но на самом деле страшатся потерять свои деньги и репутацию», над построением которой так усердно работали, говорит высокопоставленный российский бизнесмен. Сейчас «не знают, как действовать в такой ситуации», добавляет он. «Они полностью дезориентированы», — заключает этот собеседник.

А в ответ на вопрос, почему они не выступают против войны более активно, несколько российских олигархов указали на дело банкира Олега Тинькова. В мае эксцентричный магнат заявил, что был вынужден «за копейки» продать долю в своем банке Тинькофф после того, как осудил «безумную войну» Путина в Instagram. Для некоторых олигархов этот инцидент стал «поучительной историей о том, как осуждение войны может стоить им состояния», пишет Financial Times. Сам же Тиньков рассказал интервьюеру Юрию Дудю: «Фридман мне позвонил и сказал: „Ты сумасшедший“. Он говорит: „Тебе надо было сначала продать, а потом заявить“. Я говорю: „Миш, мне [все равно], я так чувствую“. Я не могу молчать».

Фридман отказался комментировать этот разговор журналистам FT, но назвал войну «трагедией» и заявил, что более откровенная критика поставит под угрозу сотрудников его компаний в России.

В итоге большинство олигархов ограничили свои публичные заявления Европейским судом в Люксембурге, где продолжают накапливаться их иски.

«Я мог бы сделать что-то полезное и противостоять захвату экономики государством. Но у меня больше нет активов, — заявил FT один из магнатов, присутствовавший на встрече с Путиным 24 февраля. — Теперь я трачу все свое время на то, чтобы судиться с ЕС».

При этом ряд российских олигархов возмущены тем, что в ряде случаев, вводя санкции против них, ЕС фактически уличил их в финансировании военной машины Путина через налоги, уплаченные крупными российскими компаниями. Однако подсанкционные миллиардеры заявляют, что это лишь ничтожная часть тех сумм, которые сами европейские страны потратили на российскую нефть и газ с начала вторжения.

«ЕС помогает Путину больше, чем мы, — говорит один из тех, кто возражает против включения в санкционный список. — Пусть они введут санкции против себя».

Олигархи vs Украина

Однако поскольку судебные процессы в ЕС, вероятно, затянутся на годы, некоторые российские олигархи рассматривают идею своего рода «выкупа» — готовность отказаться от части своего богатства в пользу Украины в обмен на отмену санкций.

По словам осведомленных источников FT, с такими предложениями, помимо Фридмана, в Киев обратились еще несколько российских бизнесменов, предлагая «услугу за услугу».

«Если бы существовало правило, согласно которому они отдают 50% [своего состояния] в поддержку Украины, а остальные 50% оставляют себе, то [российские олигархи] прибежали бы все до единого, — утверждает высокопоставленный российский бизнесмен. — Проблема в том, что у них нет выхода. Вам нужно задать им некое направление, к которому можно стремиться».

Этот бизнесмен утверждает, что несмотря на угрозу репрессий в РФ, большинство олигархов готовы ухватиться за шанс вернуть свои средства, поскольку «Путин может предложить им что-то лишь в [отдаленном] будущем». «Но все, чего они хотят, — это сейчас вернуть те деньги, которые у них были и которые они потеряли».

Однако в Украине к таким пожеланиям относятся скептически. «Украина не использует санкции как инструмент торга. Это дело принципа, — говорит замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма. — Главная цель санкций — остановить войну, а не найти некие условия, чтобы согласиться на их отмену».

К примеру, усилий Фридмана после 2014 года — включая финансирование джазового фестиваля во Львове и мемориала в Бабьем Яру — оказалось недостаточно, чтобы Украина поддержала снятие с него санкций. По словам источника FT, Владимир Зеленский заявил, что согласится на это лишь в том случае, если Фридман осудит Путина, более решительно выступит против войны и порвет свой российский паспорт.

Фридман же отрицает, что когда-либо обсуждал с властями Украины получение украинского гражданства.

Другие чиновники в Киеве мало сочувствуют «бедственному» положению российских олигархов, пишет FT. «24, 25, 26, 28 февраля — именно тогда нужно было определиться, где ты находишься, — говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, имея в виду первые дни войны. — На стороне света? Или на стороне тьмы?».

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