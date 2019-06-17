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Олигарх Плахотнюк находится «на баррикадах» и намерен вернуться в Молдову

Сегодня, 15:30
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Олигарх Плахотнюк находится «на баррикадах» и намерен вернуться в Молдову - фото

Vlad Plahotniuc/Facebook

Владимир Плахотнюк переходит в оппозицию

Глава Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что переходит в оппозицию и скоро вернется в страну.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать… В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них — восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане», — написал олигарх.

Он также заявил, что переходит в оппозицию, а сейчас находится «на баррикадах». Плахотнюк утверждает, что вернется в страну, как только «его семья будет в безопасности, и он будет в безопасности».

«Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой», — отметил Плахотнюк.

Ранее стало известно, что Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.

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Ранее в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

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Теги:   Олигархи Молдова Демократия

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