Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после украинской операции Паутина , в ходе которой 1 июня была поражена стратегическая авиация РФ на нескольких аэродромах.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на данные OSINT-исследователей Frontelligence Insight, согласно данным которых спутниковые снимки, сделанные 7 июля, показывают, что российские войска построили примерно 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий типа ангаров на стоянках самолетов авиабазы Халино в Курской области. Спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 27 июня в районе авиабазы Халино, также фиксируют усиленные ангары, что подтверждает оценку Frontelligence.

Реклама

Кроме того, исследователи Frontelligence сообщили, что спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют, что российские войска построили два бетонных сооружения типа бункеров на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. А спутниковые снимки Planet Labs от 7 июля фиксируют бетонные укрытия для самолетов. В то же время проанализированные Frontelligence спутниковые снимки от 9 июля не обнаружили никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Недавние спутниковые снимки также зафиксировали остатки бомбардировщиков, которые до сих пор находятся на авиабазе Белая в Иркутской области и на авиабазе Оленья в Мурманской области — двух аэродромах, по которым украинские войска нанесли удары во время операции Паутина 1 июня. Российские чиновники и «военкоры» обвиняют российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников во время полномасштабного вторжения России. Поэтому после более трех лет войны РФ, вероятно, начинает строить защитные сооружения на своих авиабазах именно в ответ на операцию Паутина, предполагают в ISW.