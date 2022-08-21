Рейтинг канцлера Германии упал до самого низкого уровня с начала его каденции 21 августа, 15:33 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Работой канцлера Германии Олафа Шольца недовольны почти 62% населения его страны, что является самым низким показателем рейтинга доверия от начала каденции политика.



Об этом свидетельствуют данные опроса по состоянию на 21 августа, проведенного социологическим институтом Insa по заказу издания Bild.

Довольны результатами работы Шольца всего 25%. Также до рекордно низкого уровня упал рейтинг правящей коалиции: ее работой недовольны 65% немцев, одобряют — только 27%.

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В начале марта работу канцлера ФРГ одобряли 46% населения, не поддерживали — 39%. Коалицией были довольны 44%, не одобряли ее — 43%.

Согласно опросу, в случае прямых выборов канцлера Шольц сейчас занял бы только третье место, набрав 18% голосов. Первое досталось бы министру по вопросам экономики и защиты климата, представителю «зеленых» Роберту Хабеку (25%), а второе — лидеру Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (19%).

По мнению Олафа Шольца, ответственность за войну против Украины несет российский диктатор Владимир Путин. 11 августа канцлер Германии заявил, что не считает необходимым вводить совместный запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Die Welt сообщала, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву. В начале августа канцлер назвал «неправдивыми» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины.

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