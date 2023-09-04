Шольц показал, как травмировался во время пробежки. Теперь носит повязку на глазу — фото 4 сентября, 13:20 Олаф Шольц (Фото:BPA/Steffen Kugler/Handout via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц показал, как выглядит после полученных травм во время недавней пробежки. На глазу у него повязка и видны следы царапин.

Свое фото он опубликовал в Twitter в понедельник, 4 сентября.

«У кого-то повреждения… Не могу дождаться мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть!» — написал Шольц.

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Накануне СМИ сообщили, что канцлер ФРГ упал во время пробежки, травмировался и чувствовал себя не очень хорошо. Из-за этого в последний момент ему пришлось отменить встречи, запланированные на воскресенье, 3 сентября.