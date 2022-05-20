Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера за его связи с Кремлем 20 мая, 09:53 Цей матеріал також доступний українською Герхарда Шредера критикуют за дружбу с Путиным (Фото:Grigory Dukor/File Photo/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера за его связи с Кремлем и отказ покинуть должности в энергетических компаниях РФ.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет Politico.

Шольц отметил, что требование немецкого парламента лишить Шредера оплачиваемого офисного помещения в Берлине было «последовательным и правильным», и поэтому будет выполнено. Но дальнейшего наказания Шредера не будет.

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«Я не думаю, что в данный момент необходимо что-то еще. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов», — сказал Шольц.

Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера. Поводом для этого стала его сотрудничество с кремлевским режимом, несмотря на агрессию РФ против Украины.

После начала российского вторжения от Шредера начали требовать уйти из руководства российских госкомпаний Роснефть и Газпром. Он является членом совета директоров Роснефти и входит совет директоров Газпрома.

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа уйти с этих должностей. Теперь бывший канцлер лишится своего служебного помещения, но будет по-прежнему получать ежемесячное пособие в размере 8 300 евро.

После полномасштабного вторжения РФ таблоид Bild сообщил, что лоббист России Шредер несколько часов разговаривал с Путиным и украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым о прекращении войны. По мнению Шредера, к нападению России на Украину привел «политический провал». Он не верил в возможность вторжения и заявлял, что НАТО должен сделать невозможным членство Украины в ближайшем будущем.



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