Соседи Шольца и его супруги находят в мусоре служебные документы — Der Spiegel

22 июля, 20:02
Олаф Шольц и Бритта Эрнст во время саммита G7 в Баварии, 26 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Олаф Шольц и Бритта Эрнст во время саммита G7 в Баварии, 26 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст находят в мусорном баке служебные документы, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 22 июля.

Шольц и Эрнст живут в многоэтажном жилом комплексе в центре Потсдама. По данным Der Spiegel, соседи находили документы, вероятно, выброшенные женой канцлера. Так, среди мусора был черновик ее речи в парламенте земли Бранденбург, выдержки из ее календаря и список костюмов для разных случаев, фрагменты переписки политика по электронной почте с менеджером языковой школы в Гамбурге и так далее.

Видео дня
Читайте также:
«Finita la comedia». Интервью с недипломатическим дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении РФ и горьком «пробуждении»
https://twitter.com/derspiegel/status/1550446836732727297

Вскоре после саммита G7 в баварском замке Эльмау в мусорном баке оказалась бумага с фотографиями и краткими характеристиками супругов участников встречи. Так, под фотографией супруги уже бывшего премьер-министра Италии Марио Драги Серенеллы Капелло было написано, что она «избегает публичности».

Читайте также:
На вечеринке правящей партии Германии женщинам подмешивали «наркотик изнасилования». Мероприятие посетил Шольц — СМИ
Читайте также:
Ральф Фюкс
Ральф Фюкс
Три сценария завершения войны. К какому из них ведет политика Германии?

Der Spiegel пишет, что эти сведения по сути являются общедоступными, однако документ был классифицирован как «секретная информация только для служебного пользования» и его нельзя было выбрасывать, перед этим не убедившись, что содержимое нельзя восстановить. Журналисты также отмечают, что госслужащие должны быть проинструктированы органами безопасности о том, как вести себя с конфиденциальной информацией. Der Spiegel не смог получить комментарии у Шольца и Эрнст.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Большая семерка Документы G7 Саммит G7 Олаф Шольц

Эксклюзивы НВ

Власти продолжают затягивать с назначением Александра Клименко прокурором САП (Фото:Укринформ, коллаж НВ)
Неудобный для Банковой /
Почему президент обещает назначение главы САП, а потом все идет не так
22 июля, 16:01
Политика
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

22 июля, 12:22
Мнения
Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook)
«Finita la comedia» /
Интервью с дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении РФ и горьком «пробуждение»
22 июля, 08:20
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X