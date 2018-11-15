15 ноября 2018, четверг

Оксфордский словарь назвал слово 2018 года

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Словом года по версии Оксфордского словаря стало прилагательное toxic
Фото: pixabay.com

Словом года по версии Оксфордского словаря стало прилагательное toxic

По версии Оксфордского словаря, словом 2018 года стало прилагательное toxic (с английского - отравленный, наполненный ядом, токсичный).

В сообщении на сайте словаря говорится, что количество просмотров страницы со словом toxic на сайте словаря увеличилось на 45%.

Самым популярным оказалось словосочетание токсичные химикаты. На втором месте - понятие токсичная маскулинность, возникшее на фоне волны обвинений в домогательствах. Третьим в поисковых запросах оказалось словосочетания токсичное вещество. Как отмечает словарь, популярность словосочетания вызвана скандалом с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. 

Пятую строчку в поиске заняло понятие токсичная среда - в значении неприятной, нездоровой обстановки, например, на работе, шестое - токсичные отношения, описывающие не только отношения в паре или семье, но и влияние политики на жизнь общества.

Напомним, словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стало слово Single-use (одноразовый).

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове