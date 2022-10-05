Окружение Путина загоняет его в угол с помощью военкоров и пропагандистов — советник главы МВД 5 октября, 16:07 Вадим Денисенко (Фото:МВД Украины / Facebook)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что сейчас в России наблюдается тренд — ближайшее окружение пытается загнать российского диктатора Владимира Путина в угол.

Об этом Денисенко написал в Facebook.

«Сегодня Путин должен был выступить и затем отменил свое обращение к россиянам о войне. Для нас, действительно, глобально все равно: он объявит войну или военную антитеррористическую операцию (названия он может менять, хоть каждый день). Мы должны просто понимать: в России идет тренд по загонке Путина в угол», — заявил он.



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По словам Денисенко, диктатора загоняет в угол его ближайшее окружение, которое использует военкоров и пропагандистов в своих целях.



По мнению советника главы МВД, здесь можно подойти к следующим вариантам: либо приспешники Путина принимают решение запустить ядерное оружие и элиты создают Иран-2, либо эти же элиты подводят ситуацию к самой горячей точке и не дают Путину это сделать в результате какого-то дворцового переворота и начинают какие-то переговоры с Западом.



Денисенко отметил, что все другие варианты производны от этих двух главных линий развития.



«Думаю, вторая версия имеет больше шансов на воплощение в жизнь. А потому еще раз повторю то, что говорил в последнее время: нагнетание ядерной угрозы будет очень сложным испытанием для психологического состояния миллионов. Постарайтесь не верить всем слухам и вбросам», — подчеркнул он.

