Окружение Путина загоняет его в угол с помощью военкоров и пропагандистов — советник главы МВД

5 октября, 16:07
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Вадим Денисенко (Фото:МВД Украины / Facebook)

Вадим Денисенко (Фото:МВД Украины / Facebook)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что сейчас в России наблюдается тренд — ближайшее окружение пытается загнать российского диктатора Владимира Путина в угол.

Об этом Денисенко написал в Facebook.

«Сегодня Путин должен был выступить и затем отменил свое обращение к россиянам о войне. Для нас, действительно, глобально все равно: он объявит войну или военную антитеррористическую операцию (названия он может менять, хоть каждый день). Мы должны просто понимать: в России идет тренд по загонке Путина в угол», — заявил он.

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По словам Денисенко, диктатора загоняет в угол его ближайшее окружение, которое использует военкоров и пропагандистов в своих целях.

По мнению советника главы МВД, здесь можно подойти к следующим вариантам: либо приспешники Путина принимают решение запустить ядерное оружие и элиты создают Иран-2, либо эти же элиты подводят ситуацию к самой горячей точке и не дают Путину это сделать в результате какого-то дворцового переворота и начинают какие-то переговоры с Западом.

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Денисенко отметил, что все другие варианты производны от этих двух главных линий развития.

«Думаю, вторая версия имеет больше шансов на воплощение в жизнь. А потому еще раз повторю то, что говорил в последнее время: нагнетание ядерной угрозы будет очень сложным испытанием для психологического состояния миллионов. Постарайтесь не верить всем слухам и вбросам», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02bDbHxCBF87m6fgjbXvpDc4jtkhbwd9iUoqBoQ6uvGnGfTsth4xQ5b5d9yrr8FkYql
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин МВД Украины Окружение Война России против Украины

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