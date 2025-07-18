По информации издания The Insider, директор Dassault Aviation Анри Прольо летает в Москву каждые несколько месяцев (Фото: REUTERS/Philippe Wojazer)

Об этом говорится в опубликованных 18 июля результатах расследования российского издания The Insider.

Удалось выяснить, что Анри Эдуар Прольо (в российских реестрах он записан как «Проглио») в стране-агрессоре РФ принадлежат три компании — это ООО Анри Проглио Консалтинг, ООО АП Энерджи Эдвайзори и ООО Межпрожект. Причем ими управляет либо он сам, либо члены его семьи.

Реклама

Все компании специализируются на оказании консультационных услуг, а их оборот за три года с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину составил более 633 млн рублей.

Фото: The Insider

Кроме того, Прольо как минимум с ноября 2013 года является членом совета директоров АО АБР Менеджмент. Эту компанию создали в 2011 году при участии ближайших к диктатору Путину бизнесменов и номинальных владельцев его активов — Юрия Ковальчука и Николая Шамалова. По информации The Insider, именно на данное АО возложено управление «кремлевским общаком», то есть активами, оформленными на банк Россия, страховую компанию СОГАЗ и медиакорпорацию Национальная Медиа Группа (НМГ).

В совет директоров АБР Менеджмент, помимо Прольо, входит брат Юрия Ковальчука Кирилл и председатель правления банка Россия"Михаил Клишин. Причем компания находится под блокирующими санкциями США с 2016 года.

Фото: The Insider

«Клишин и Ковальчук с 2016 года находятся под американскими санкциями, а в 2022-м попали также в санкционные списки ЕС, Великобритании и Канады. Всё это, однако, не мешает французскому топ-менеджеру работать с ними, получая за это крупные суммы. Расходы по выплате вознаграждения членам органов управления общества за 2022−2024 годы составили 110,7 млн рублей», — пишет The Insider.

По информации издания, Прольо продолжает летать в Москву каждые несколько месяцев.

Кроме того, Прольо имеет знакомства среди представителей французских властей, включая бывшего президента Николя Саркози и действующего — Эммануэля Макрона. Пять лет — с 2009-го по 2014 год— он возглавлял главную французскую государственную электроэнергетическую компанию Électricité de France (EDF). Однако он впоследствии был уволен из-за подозрений в коррупции.

В 2014 году Прольо стал председателем совета директоров оборонного концерна Thales. Он является одним из важнейших производителей военной продукции Франции и частично принадлежит французскому государству. Однако именно связи с Россией помешали ему задержаться на этой работе и ему пришлось покинуть концерн в 2015 году. пишет The Insider.

Фото: dassault-aviation.com

Тем не менее, согласно отчетности Dassault Aviation за 2024 год, Анри Эдуард сохраняет пост независимого директора, а также председателя Комитета по аудиту.

Много лет подряд работа часто привлекала внимание прессы из-за спорных деловых отношений с российскими чиновниками госструктурами. Прольо неоднократно становился фигурантом расследований, но ему все равно удавалось сохранять ведущие позиции во французском бизнесе, подытожило издание.