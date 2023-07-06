Около 200 вагнеровцев могут уже находиться в Беларуси, где обучают российских мобилизованных — Беларускі Гаюн 6 июля, 16:40 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

В Беларуси могут находиться около 200 боевиков ЧВК Вагнер, которые обучают российских мобилизованных, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«Несмотря на заявления Лукашенко, что наемники Пригожина еще не переброшены в Беларусь, они уже могут находиться в нашей стране», — говорится в сообщении беларусской группы в Telegram.

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По их информации, около 200 вагнеровцев в данный момент могут находиться на территории военного полигона Лосвидо, который расположен приблизительно в 52 км от границы с Россией и приблизительно в 150 км от границы с Латвией.

«По предварительным данным, там бойцы ЧВК Вагнер обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ», — отметили в группе.

Инфографика: Беларускі Гаюн/Telegram

Гаюн подчеркивает, что масштабного перемещения в Беларусь наемников ЧВК Вагнер пока не зафиксировано, как и не зафиксировано прибытия в Беларусь тактического ядерного оружия, вопреки утверждениям диктатора Александра Лукашенко.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе.

По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.