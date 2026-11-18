Представители коренного племени вышли к людям в поисках пищи (Фото: Guajajara Community via Survival International/Handout via REUTERS)

Около 20 представителей коренного народа ава, живущего в изоляции в лесах Амазонии, вышли к жителям деревни Тавари на территории бразильского заповедника Арарибоя и попросили поделиться с ними корнеплодами.

Об этом сообщают ряд изданий и агентств, в частности Bild и Reuters. Информацию также подтвердила правозащитная организация Survival International.

По данным организации, причиной редкого контакта могла стать нехватка продовольствия — в частности, из-за незаконной вырубки лесов и охоты, приводящих к сокращению традиционных источников пищи на территории проживания племени.

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Местные жители, принадлежащие к народу гуажажара, запечатлели встречу на фото и видео.

По данным издания The Guardian, местные жители дали представителям племени ямс (корнеплод, похожий на батат), который те унесли с собой обратно в лес. Отмечается, что мужчины, женщины и дети из племени выглядели истощенными.

Власти Бразилии взяли ситуацию под свой надзор и контроль. Специалисты оценивают обстановку и возможные риски для здоровья людей.

Ава считаются одним из последних кочевых народов Амазонии, живущих охотой и собирательством. Около 100 представителей этого народа до сих пор избегают контактов с внешним миром.