Около 100 тысяч человек приняли участие в ЛГБТ-прайде в Хельсинки

Количество участников ЛГБТ-прайда в Хельсинки в этом году достигла 100 тысяч.
Об этом сообщает Yle.
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Cеред участников прайда было много известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.
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Полиция оценила число участников ЛГБТ-прайда в 100 000.
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