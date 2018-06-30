30 июня 2018, суббота

Около 100 тысяч человек приняли участие в ЛГБТ-прайде в Хельсинки

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Cеред участников прайда было много финских политиков и дипломатов
Twitter / British Embassy Helsinki

Cеред участников прайда было много финских политиков и дипломатов

Количество участников ЛГБТ-прайда в Хельсинки в этом году достигла 100 тысяч.

Об этом сообщает Yle.

Cеред участников прайда было много известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

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